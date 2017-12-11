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15:30 (мск), источник: Интерфакс

Виновных в антисанитарных условиях в башкирской школе с протекающей крышей установят в рамках уголовного дела

Уфа. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Возбуждено уголовное дело по факту организации учебного процесса в школе с протекающей крышей в Туймазинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по республике в понедельник.

Дело квалифицировано по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа руководства школы, причастные к его совершению. Назначена строительно-техническая экспертиза, собирается техническая документация о состоянии здания школы.

Ранее сообщалось, что следственные органы инициировали доследственную проверку по информации в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» об обучении детей в средней школе села Нижнетроицкое Туймазинского района в антисанитарных условиях. По словам автора сообщения, школу затапливает во время дождей после ремонта кровли. В доказательство к посту были прикреплены фотографии.

После прокурорской проверки в отношении директора учебного заведения было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей).

Надзорное ведомство установило, что в школе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: в здании протекает крыша, стены поражены грибком и плесенью, осыпается штукатурка. С момента строительства учебного заведения в 1956 году полноценный капремонт строения не проводился, за последние два года был организован лишь частичный ремонт крыши.

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