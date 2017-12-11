Виновных в антисанитарных условиях в башкирской школе с протекающей крышей установят в рамках уголовного дела

Дело квалифицировано по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа руководства школы, причастные к его совершению. Назначена строительно-техническая экспертиза, собирается техническая документация о состоянии здания школы.

Ранее сообщалось, что следственные органы инициировали доследственную проверку по информации в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» об обучении детей в средней школе села Нижнетроицкое Туймазинского района в антисанитарных условиях. По словам автора сообщения, школу затапливает во время дождей после ремонта кровли. В доказательство к посту были прикреплены фотографии.

После прокурорской проверки в отношении директора учебного заведения было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей).