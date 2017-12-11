В Челябинской области похолодает до минус 28 градусов

Источник: dostup1.ru

В ночь на 12 декабря в Челябинской области похолодает до минус 23−28 градусов — такая температура установится в низинах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

На остальной части региона прогнозируется минус 14−19 ночью. Переменная облачность, местами небольшой снег, туманы, слабая изморозь. Утром возможны туманы. Днем столбики термометров поднимутся до минус 11−16 градусов, в низинах «потеплеет» до минус 20-ти. Ветер ожидается неустойчивый, слабый, его максимальная скорость составит 1−6 метров в секунду.