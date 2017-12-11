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15:50 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области похолодает до минус 28 градусов

Днем в низинах сохранится температура около 20 мороза.

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Источник: dostup1.ru

В ночь на 12 декабря в Челябинской области похолодает до минус 23−28 градусов — такая температура установится в низинах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

На остальной части региона прогнозируется минус 14−19 ночью. Переменная облачность, местами небольшой снег, туманы, слабая изморозь. Утром возможны туманы. Днем столбики термометров поднимутся до минус 11−16 градусов, в низинах «потеплеет» до минус 20-ти. Ветер ожидается неустойчивый, слабый, его максимальная скорость составит 1−6 метров в секунду.

В Челябинске ночью 12 декабря столбики термометров опустятся до 16−18 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Такая же погода сохранится и днем, но станет немного теплее — около 12-ти мороза. Сильного ветра не ожидается.

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