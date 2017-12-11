Уроженец Башкирии попал на Олимпиаду от другого региона
Олимпийский чемпион Сочи-2014 по
Олимпийский чемпион Сочи-2014 по
Неожиданно сложилась спортивная карьера заслуженного башкирского
Что самое удивительное в этой истории, он уже сейчас, за два месяца до Игр, успешно выполнил норматив и квалифицировался на Олимпиаду, третью для себя и первую в новом качестве.
— Ещё полгода назад я бы не поверил, что такое вообще возможно. Спасибо всем, кто внес свой вклад в достижение этого результата. Для меня было большой честью представлять сборную команду России по конькобежному спорту. Дальше — больше! — пообещал Захаров.
Теперь спортсмен представляет на международных соревнованиях Московскую область, где собственно сейчас живет и тренируется. С Башкирией его связывают только корни и былые заслуги.