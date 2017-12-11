Уроженец Башкирии попал на Олимпиаду от другого региона

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Неожиданно сложилась спортивная карьера заслуженного башкирского шорт-трекиста Руслана Захарова. После победного Сочи-2014, осознав высокую конкуренцию в команде, он вдруг взял да и решил перейти в конькобежный спорт. Как известно, талантливый человек талантлив во всем, и вот за непродолжительное время уфимец уверенно вошел в сборную России.

Что самое удивительное в этой истории, он уже сейчас, за два месяца до Игр, успешно выполнил норматив и квалифицировался на Олимпиаду, третью для себя и первую в новом качестве.

— Ещё полгода назад я бы не поверил, что такое вообще возможно. Спасибо всем, кто внес свой вклад в достижение этого результата. Для меня было большой честью представлять сборную команду России по конькобежному спорту. Дальше — больше! — пообещал Захаров.