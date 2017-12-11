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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Уроженец Башкирии попал на Олимпиаду от другого региона

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Руслан Захаров из Башкирии поедет в Пхёнчхан от другого региона и в другом виде спорте.

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Неожиданно сложилась спортивная карьера заслуженного башкирского шорт-трекиста Руслана Захарова. После победного Сочи-2014, осознав высокую конкуренцию в команде, он вдруг взял да и решил перейти в конькобежный спорт. Как известно, талантливый человек талантлив во всем, и вот за непродолжительное время уфимец уверенно вошел в сборную России.

Что самое удивительное в этой истории, он уже сейчас, за два месяца до Игр, успешно выполнил норматив и квалифицировался на Олимпиаду, третью для себя и первую в новом качестве.

— Ещё полгода назад я бы не поверил, что такое вообще возможно. Спасибо всем, кто внес свой вклад в достижение этого результата. Для меня было большой честью представлять сборную команду России по конькобежному спорту. Дальше — больше! — пообещал Захаров.

Теперь спортсмен представляет на международных соревнованиях Московскую область, где собственно сейчас живет и тренируется. С Башкирией его связывают только корни и былые заслуги.

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