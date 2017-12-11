В Волгоградской области инспектируют магазины пиротехники

Это одна из проверок в Волгограде. Инспекторы изучают документы на товар, проверяют срок годности пиротехнических изделий и безопасность самого павильона: наличие огнетушителей, работу пожарной сигнализации.

Напомним, фейерверки, ракеты, петарды, хлопушки, бенгальские огни и другие пиротехнические изделия категорически запрещено продавать лицам до 16 лет, вне заводской упаковки, а также с истекшим сроком годности и без сертификата соответствия.