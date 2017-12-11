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17:38 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области инспектируют магазины пиротехники

До зимних праздников остается несколько недель. Их многие горожане отмечают, используя пиротехнику. Чтобы сократить количество травм, в Волгоградской области проходит надзорно-профилактическая операция «Новый год».

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Инспекторы, помимо мест проведения массовых мероприятий, проверяют точки торговли петардами и салютами.

Это одна из проверок в Волгограде. Инспекторы изучают документы на товар, проверяют срок годности пиротехнических изделий и безопасность самого павильона: наличие огнетушителей, работу пожарной сигнализации.

Напомним, фейерверки, ракеты, петарды, хлопушки, бенгальские огни и другие пиротехнические изделия категорически запрещено продавать лицам до 16 лет, вне заводской упаковки, а также с истекшим сроком годности и без сертификата соответствия.

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