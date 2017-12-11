«Связался с кем могу»: мэр Екатеринбурга пытается вернуть горожанке с удаленной грудью ее детей

Как рассказал мэр Екатеринбурга журналисту ЕАН, здоровью ребят вредит то, что их отняли у матери.
«Вредит им то, что они не могут понять, почему их забрали. Эти дети вытянули несчастливый билет. У одного ВИЧ, у другого ДЦП. Опеке не должны быть свойственны карательные функции. Это не дело прокурора», — заявил председатель гордумы.
Также Ройзман заверил, что делает все для того, чтобы матери вернули детей.
«Всеми способами буду помогать. Так, как умею. Связался со всеми. С Голодец, с Москальковой. Везде есть сторонники, и все будут стараться, чтобы вернули детей», — заключил мэр.
Как ранее сообщало агентство ЕАН, приемных детей у семьи забрали еще в конце августа. Юлия Савиновских рассказала, что к ней в дом неожиданно заявились сотрудники органов опеки и отобрали двух мальчиков. Свои действия они мотивировали тем, что заподозрили женщину в намерении сменить пол.
При этом, как свидетельствует автор поста, ей не показали ни одной бумаги. Юлия Савиновских поясняет, что сделала операцию, поскольку ей мешала грудь седьмого размера. Еще она рассказала, что писала рассказы о жизни трансгендеров под мужским псевдонимом. Свердловский прокурор Сергей Охлопков: возврат детей Юлии Савиновских повредит их здоровью.