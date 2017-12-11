«Связался с кем могу»: мэр Екатеринбурга пытается вернуть горожанке с удаленной грудью ее детей

Как рассказал мэр Екатеринбурга журналисту ЕАН, здоровью ребят вредит то, что их отняли у матери.

«Вредит им то, что они не могут понять, почему их забрали. Эти дети вытянули несчастливый билет. У одного ВИЧ, у другого ДЦП. Опеке не должны быть свойственны карательные функции. Это не дело прокурора», — заявил председатель гордумы.

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Также Ройзман заверил, что делает все для того, чтобы матери вернули детей.

«Всеми способами буду помогать. Так, как умею. Связался со всеми. С Голодец, с Москальковой. Везде есть сторонники, и все будут стараться, чтобы вернули детей», — заключил мэр.

Как ранее сообщало агентство ЕАН, приемных детей у семьи забрали еще в конце августа. Юлия Савиновских рассказала, что к ней в дом неожиданно заявились сотрудники органов опеки и отобрали двух мальчиков. Свои действия они мотивировали тем, что заподозрили женщину в намерении сменить пол.