В уфимском сквере вандалы срубили сосну

В уфимской администрации рассказали, что неизвестные вандалы срубили сосну в Калининском районе. Затем злодеи отпилили часть дерева и забрали домой.

По всей видимости, злодеи таким образом решили сэкономить на покупке дерева к новому году. Ненужные остатки дерева вандалы оставили валяться прямо на месте своего преступления.