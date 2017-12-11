В уфимском сквере вандалы срубили сосну
Часть дерева злодеи забрали домой.
Часть дерева злодеи забрали домой.
В уфимской администрации рассказали, что неизвестные вандалы срубили сосну в Калининском районе. Затем злодеи отпилили часть дерева и забрали домой.
По всей видимости, злодеи таким образом решили сэкономить на покупке дерева к новому году. Ненужные остатки дерева вандалы оставили валяться прямо на месте своего преступления.
Несмотря на это коммунальные службы Калининского района продолжают работать во благо города. Например, сейчас ведутся работы по заготовке льда для строительства ледяного городка у ДК УМПО.