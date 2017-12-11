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16:56 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградец женился на 91-летней пенсионерке ради квартиры

Прокуратура Калининградской области требует признать брак, заключенный ради трехкомнатной квартиры, незаконным. Супругами, по данным ведомства, стали 91-летняя пенсионерка и друг ее умершего сына.

О браке прокуратура узнала от начальника Управления учета и найма жилья Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда. Во время проверки выяснилось, что намерений создать семью с пожилой женщиной 61-летний житель Багратионовского района не имел, совместно с ней никогда не проживал, общего хозяйства не вел.

«Он по-прежнему проживает в одном жилом помещении вместе с бывшей женой в одном из поселков района. А целью заключения фиктивного брака явилось желание получить 3-комнатную квартиру в Калининграде, в которой проживает пожилая женщина», — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось также, что «жена» состоит на учете в диспансерном отделении психиатрической больницы.

Судьба этого брака будет решаться в суде.

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