15 новых имен появились на мемориальной арке в Краснодаре

Среди них и те, кто отдал свою жизнь ради мирного будущего. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной арке.

На торжественном событии были и сами герои России. Они отметили, что ответственность за будущее лежит на современном поколении, и рассказали, как стать героем. Но не для того, чтобы имена были высечены в граните, а чтобы писалась новая история страны.

«Самое большое препятствие в вашей жизни — это страх. Умейте его преодолеть. Самая большая ошибка, с которой можете столкнуться — это пасть духом. Поэтому смелости вам! Учитесь, творите, дерзайте. Ваше будущее, будущее нашего Отечества — в ваших руках», — сказал космонавт Геннадий Падалка, Герой России.