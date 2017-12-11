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17:04 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

15 новых имен появились на мемориальной арке в Краснодаре

За каждым — ратный или трудовой подвиг. Сейчас на мраморных плитах высечены более 500 имен кубанцев.

Среди них и те, кто отдал свою жизнь ради мирного будущего. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной арке.

На торжественном событии были и сами герои России. Они отметили, что ответственность за будущее лежит на современном поколении, и рассказали, как стать героем. Но не для того, чтобы имена были высечены в граните, а чтобы писалась новая история страны.

«Самое большое препятствие в вашей жизни — это страх. Умейте его преодолеть. Самая большая ошибка, с которой можете столкнуться — это пасть духом. Поэтому смелости вам! Учитесь, творите, дерзайте. Ваше будущее, будущее нашего Отечества — в ваших руках», — сказал космонавт Геннадий Падалка, Герой России.

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