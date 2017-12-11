В Волгограде разворачивается калейдоскоп новогодних чудес
Программа новогодних празднеств в этом году включает в себя более 150 пунктов. И, по традиции, главные новогодние гуляния пройдут у городской ёлки на площади Павших борцов.
Программа новогодних празднеств в этом году включает в себя более 150 пунктов. И, по традиции, главные новогодние гуляния пройдут у городской ёлки на площади Павших борцов.
Как сообщили РИАЦ в
В учреждениях культуры в последний месяц года для детей пройдут новогодние представления, ветеранов пригласят на программы «Новогодний серпантин» и «С опереттой в Новый год». По традиции для волгоградских школьников, отличившихся в учебе, творчестве и спорте, в муниципальном музыкальном театре проведут «Ёлку главы администрации Волгограда для одарённых детей», «Ёлку главы Волгограда» и «Новогодний кадетский бал». А с 18 по 29 декабря ежедневно в Центре культуры и досуга «Родина» учреждение культуры «Волгоградконцерт» будет представлять интерактивное театральное шоу «Елка. Кастинг. Новый год» с участием муниципального оркестра «Комбо-джаз-бенд».
С 29 по 31 декабря в резиденции будет действовать интерактивная площадка «Дед Мороз встречает гостей». Всех пришедших на праздник ждет программа «Калейдоскоп новогодних чудес», которая включает в себя работу мастерских Деда Мороза «Снежный вернисаж», «Новогодняя лаборатория танца», «Новогодний сувенир», а также театрализованное представление «Волшебный новый год в Простоквашино» и
31 декабря волгоградцев и гостей города приглашают встретить Новый год у главной ёлки Волгограда на площади Павших Борцов и стать участниками звёздной