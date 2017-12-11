В Волгограде разворачивается калейдоскоп новогодних чудес

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, ещё одной праздничной площадкой станет парковая зона Комсомольского сада, где на протяжении почти трёх недель для горожан будут организованы культурно-развлекательные мероприятия. В том числе, вниманию волгоградцев будут предложены шоу-программы, подготовленные всеми районами областного центра — каждая из них будет посвящена одному из известных советских кинофильмов и мультфильмов.

В учреждениях культуры в последний месяц года для детей пройдут новогодние представления, ветеранов пригласят на программы «Новогодний серпантин» и «С опереттой в Новый год». По традиции для волгоградских школьников, отличившихся в учебе, творчестве и спорте, в муниципальном музыкальном театре проведут «Ёлку главы администрации Волгограда для одарённых детей», «Ёлку главы Волгограда» и «Новогодний кадетский бал». А с 18 по 29 декабря ежедневно в Центре культуры и досуга «Родина» учреждение культуры «Волгоградконцерт» будет представлять интерактивное театральное шоу «Елка. Кастинг. Новый год» с участием муниципального оркестра «Комбо-джаз-бенд».

Запланировано множество уличных мероприятий, на которых сможет побывать любой желающий. Так, впервые в Волгограде на территории парка «Комсомольский сад» с 28 декабря по 7 января будет открыта «Резиденция Деда Мороза». Здесь же пройдет большинство общегородских новогодних мероприятий, будет работать «Лавка вкусных чудес», детские аттракционы-карусели, ледовый каток, инсталляционные фотозоны. Встречать гостей в резиденции будут Дед Мороз и аниматоры в костюмах сказочных героев.

С 29 по 31 декабря в резиденции будет действовать интерактивная площадка «Дед Мороз встречает гостей». Всех пришедших на праздник ждет программа «Калейдоскоп новогодних чудес», которая включает в себя работу мастерских Деда Мороза «Снежный вернисаж», «Новогодняя лаборатория танца», «Новогодний сувенир», а также театрализованное представление «Волшебный новый год в Простоквашино» и шоу-программы «Хоровод-нон-стоп», «Сказочная спартакиада». С 3 по 7 января творческими коллективами муниципальных учреждений культуры совместно с администрациями районов будут организованы новогодние шоу-программы «Зимние сказки Волшебного леса» по мотивам советских мультипликационных и кинофильмов — «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Двенадцать месяцев», «Приключения Маши и Вити», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Вечера на хуторе близ Диканьки».