Создана самая подробная карта Титана

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Геология спутника Сатурна Титана разнообразна: по поверхности спутника текут реки жидких метана и этана, и их потоки дробят твердые породы и переносят песок; ветер выдувает мягкую породу из скал. Жидкий газ образует моря и озера, соединенный широкими протоками. Планетолог Пол Корли (Paul Corlies) из Корнуэлльского университета и его коллеги составили на основе фотографий и измерений «Кассини» самую подробную на сегодняшний день карту Титана. Результаты опубликованы в Geophysical Research Letters.

На карту нанесены метаново-этановые моря, озера и дюны на поверхности Титана, которые «Кассини» наблюдал в течение 13 лет. Спустя несколько часов после публикации статьи онлайн, авторам посыпались предложения о сотрудничестве и запросы на пользование данными от ученых со всего мира. На основе карты были созданы модели физических процессов, атмосферных и геологических.

Одному из авторов карты, планетологу Александра Хейса (Alexander Hayes) данные «Кассини» позволили завершить десятилетнее исследование, главным выводом которого стало доказательства существования на Титане грунтовых жидкостей — аналогов земных грунтовых вод. Измерения зонда показали, что полости в близких к поверхности породах на спутнике заполнены текучей жидкостью, которая питает поверхностные резервуары озера, реки и моря. «Кассини» доказал, что озеры Титана связаны между собой глубинной сетью каналов, о чем свидетельствует тот факт, что крупнейшие моря спутника — Лигейя, Кракен и Пунги, — имеют один и тот же уровень, аналогичный уровню моря на Земле, хотя поверхностное сообщение их бассейнов отсутствует.