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17:35 (мск), источник: Популярная механика

Создана самая подробная карта Титана

Обработав данные, собранные «Кассини», планетологи из США создали самую подробную на сегодняшний день карту самого крупного спутника Сатурна. На ней — горы, а еще — углеводородные реки, моря и озера.

Источник: Популярная механика

Геология спутника Сатурна Титана разнообразна: по поверхности спутника текут реки жидких метана и этана, и их потоки дробят твердые породы и переносят песок; ветер выдувает мягкую породу из скал. Жидкий газ образует моря и озера, соединенный широкими протоками. Планетолог Пол Корли (Paul Corlies) из Корнуэлльского университета и его коллеги составили на основе фотографий и измерений «Кассини» самую подробную на сегодняшний день карту Титана. Результаты опубликованы в Geophysical Research Letters.

На карту нанесены метаново-этановые моря, озера и дюны на поверхности Титана, которые «Кассини» наблюдал в течение 13 лет. Спустя несколько часов после публикации статьи онлайн, авторам посыпались предложения о сотрудничестве и запросы на пользование данными от ученых со всего мира. На основе карты были созданы модели физических процессов, атмосферных и геологических.

Одному из авторов карты, планетологу Александра Хейса (Alexander Hayes) данные «Кассини» позволили завершить десятилетнее исследование, главным выводом которого стало доказательства существования на Титане грунтовых жидкостей — аналогов земных грунтовых вод. Измерения зонда показали, что полости в близких к поверхности породах на спутнике заполнены текучей жидкостью, которая питает поверхностные резервуары озера, реки и моря. «Кассини» доказал, что озеры Титана связаны между собой глубинной сетью каналов, о чем свидетельствует тот факт, что крупнейшие моря спутника — Лигейя, Кракен и Пунги, — имеют один и тот же уровень, аналогичный уровню моря на Земле, хотя поверхностное сообщение их бассейнов отсутствует.

Кроме того, новые данные позволили уточнить форму спутника, которая оказалась более далекой от идеальной сферы, чем считалось ранее.

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