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17:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыли в Новочеркасске

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыт в микрорайоне Соцгород Новочеркасска 11 декабря.

Согласно информации из официальных источников, общая площадь шестиэтажного здания комплекса, строительство которого началось в 2015 году, составляет 6622 кв. метра.

В нем оборудованы бассейн, а также универсальный спортзал и два тренажерных зала, помещения для занятий гимнастикой и фитнесом, фито-бар.

Комплекс сможет принимать до 2000 посетителей в день.

В 2018 году планируется завершить строительство спорткомплексов в Аксае и Орловском районе, а также начать возводить комплекс с ледовым полем в Новошахтинске.

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