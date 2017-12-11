Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыли в Новочеркасске

Согласно информации из официальных источников, общая площадь шестиэтажного здания комплекса, строительство которого началось в 2015 году, составляет 6622 кв. метра.
В нем оборудованы бассейн, а также универсальный спортзал и два тренажерных зала, помещения для занятий гимнастикой и фитнесом,
Комплекс сможет принимать до 2000 посетителей в день.
В 2018 году планируется завершить строительство спорткомплексов в Аксае и Орловском районе, а также начать возводить комплекс с ледовым полем в Новошахтинске.