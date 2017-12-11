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21:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Детям в Казахстане хотят ограничить посещение мечетей и церквей

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. В Казахстане в рамках законопроекта о религиозной деятельности предлагается повысить защищенность детей от незаконного вовлечения в религиозную деятельность, запретив им посещать мечети или церкви без взрослого, сообщил вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын.

Источник: Sputniknews.kz
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«Норма предусматривает, что обязательно кто-то из старших должен сопровождать детей. Это может быть один из родителей, близких родственников или законных представителей. Обязательное условие еще, чтобы второй родитель не возражал. Мы часто получаем жалобы от родителей, когда их дети идут посещать культовое сооружение, а там попадают под влияние деструктивных элементов. Чтобы этого избежать ввели такие нормы», — сказал Арын на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Он уточнил, что в противном случае ответственность будет касаться руководителей религиозных объединений, которые и должны предпринимать меры по недопущению участия несовершеннолетних в религиозных обрядах или посещениях таких мест.

«Это не значит, что они должны поставить кого-нибудь у входа в мечеть и установить фейс-контроль. Это профилактическая мера, они должны установить объявления и сделать соответствующие заявление перед прихожанами», — добавил вице-министр.

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Таким образом, по его словам, планируется повысить защищенность несовершеннолетних от незаконного вовлечения в религиозную деятельность. При этом закон не будет позволять вмешиваться в процессы семейного воспитания и вопросы семейных отношений.

В ходе брифинга вице-министр также проинформировал, что будут упорядочены процессы получения религиозного образования за рубежом. В частности в проект будут включены нормы, которые допускают получение духовного образования за рубежом только для тех граждан, кто уже получил высшее духовное образование в Казахстане.

Исключение будут составлять случаи, когда обучение проводится по международному договору. Или же если религиозное объединение не имеет организаций образования в нашей стране.

Вице-министр заверил, что разработчики законопроекта не внедряли ничего нового, за основы были взяты похожие нормы, которые содержатся в законодательстве ряда других стран, и с которыми согласны в Духовном управлении мусульман Казахстана.

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