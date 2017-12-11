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16:55 (мск), источник: РИА Новости

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию «Золотой Глобус» 2018 года в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщили в понедельник организаторы премии.

Источник: РИА Новости
Фильм
7.1
Нелюбовь

В категории также представлены камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), чилийский фильм «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman), немецкий «На пределе» (In the Fade) и «Квадрат» (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Премия «Золотой глобус» присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA).

Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечают заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в общей сложности не превышает сотню. Считается, что ввиду своего ограниченного числа и в силу профессии члены HFPA склонны голосовать за наиболее «гламурных» представителей киноэкрана.

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