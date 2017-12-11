Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Польша не видит необходимости для страны в существовании Украины
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Итоги российской военной операции в Сирии11 декабря президент Владимир Путин поручил начать вывод российских войск из Сирии
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Российские подлодки способны появиться у США «без предупреждения»
«Это не Путин»: украинцы говорят о коррупции
Принцесса Виктория в небесно-голубом платье блистала на вечере
Светлана Лобода и Вера Брежнева выглядят, как близнецы
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
17:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Волгодонске открыли профессиональный молодежный театр

В Волгодонске появился профессиональный театр. Молодёжный драматический открыли на базе Дома творчества и ремесел «Радуга».

Сейчас формируется труппа и репертуар. Уже в следующем году в театре должны показать первые спектакли.

Идея создать в Волгодонске театр появилась еще несколько десятилетий назад, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас. В честь открытия прошел концерт. В нём участвовали актеры разных донских театров.

Сейчас Ростовской области 8 профессиональных театров — в Донской столице, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Новошахтинске.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти Нью-Йорка назвали взрыв на Манхэттене терактом
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Россия не одобрит схему США и Украины по миротворцам в Донбассе
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды»
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь