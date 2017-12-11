В Волгодонске открыли профессиональный молодежный театр
В Волгодонске появился профессиональный театр. Молодёжный драматический открыли на базе Дома творчества и ремесел «Радуга».
В Волгодонске появился профессиональный театр. Молодёжный драматический открыли на базе Дома творчества и ремесел «Радуга».
Сейчас формируется труппа и репертуар. Уже в следующем году в театре должны показать первые спектакли.
Идея создать в Волгодонске театр появилась еще несколько десятилетий назад, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас. В честь открытия прошел концерт. В нём участвовали актеры разных донских театров.
Сейчас Ростовской области 8 профессиональных театров — в Донской столице, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Новошахтинске.