В Волгодонске открыли профессиональный молодежный театр

Сейчас формируется труппа и репертуар. Уже в следующем году в театре должны показать первые спектакли.

Идея создать в Волгодонске театр появилась еще несколько десятилетий назад, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас. В честь открытия прошел концерт. В нём участвовали актеры разных донских театров.