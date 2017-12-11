Полицейские и приставы начали отлавливать в Калининграде неплательщиков штрафов
В Калининградской области стартовала профилактическая операция «Должник».
В Калининградской области стартовала профилактическая операция «Должник».
Мобильные группы, в которые вошли участковые и судебные приставы будут разыскивать жителей региона, которые уклоняются от уплаты административных штрафов, сообщили «Комсомолке» в
Неплательщикам грозит штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа, также за это правонарушение предусмотрен арест до 15 суток, напоминают в полиции.
— При этом отбытие срока лишения свободы не освобождает должника от уплаты ранее назначенного штрафа, — отметил начальник Управления организации охраны общественного порядка УУМВД по Калининградской области Анатолий Каманицин.
В полиции напоминают, что правонарушитель обязан уплатить штраф в течение 60 дней. В случае неуплаты в добровольном порядке, в службу судебных приставов направляется постановление о назначении наказания для принудительного взыскания штрафа. При этом с нарушителя дополнительно взыскивается госпошлина в сумме не менее 1 000 рублей.