Полицейские и приставы начали отлавливать в Калининграде неплательщиков штрафов

Мобильные группы, в которые вошли участковые и судебные приставы будут разыскивать жителей региона, которые уклоняются от уплаты административных штрафов, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

Неплательщикам грозит штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа, также за это правонарушение предусмотрен арест до 15 суток, напоминают в полиции.

— При этом отбытие срока лишения свободы не освобождает должника от уплаты ранее назначенного штрафа, — отметил начальник Управления организации охраны общественного порядка УУМВД по Калининградской области Анатолий Каманицин.