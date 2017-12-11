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18:09 (мск), источник: Tengrinews

Не буду поднимать этот досадный вопрос — фотограф о чайке на 500 тенге

Швейцарский фотограф Марсель Буркхард заявил, что больше не планирует поднимать «досадный вопрос» о компенсации за изображение чайки на купюре номиналом 500 тенге.

Источник: Tengrinews

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Facebook. С одной стороны — великое дело, с другой стороны — проклятие. Тем не менее Facebook позволяет хранить события в хронологическом порядке, чтобы вы могли посмотреть их спустя несколько лет. Я больше не буду принимать этот досадный вопрос, но помещу изображение на Facebook, чтобы я мог рассказать об этом случае своим внукам много лет спустя, если они у меня будут», — написал он. Комментируя Tengrinews.kz ситуацию, фотограф сообщил, что решил оставить это дело.

«Как я вижу, это ничего не приносит. Я надеюсь получить от них сертификат с банкнотой 500 тенге. Может, мне повезет», — сообщил он.

В свою очередь, юрист Евгений Сейпульник, комментируя для Tengrinews.kz споры по изображению до того, как стало известно о заявлении фотографа, отметил, что в дискуссиях за основу положено совпадение не фотографии, а именно самой чайки.

«Следует сразу внести ясность — на купюре использована гравюра чайки, а не фотография. При изображении чайки на фото и на гравюре имеет место наличие двух разных жанров, скажем, одного изображения. Это означает, что у фото чайки есть свой автор, у гравюры — свой. В случае если на купюре используется полностью изображение, принадлежащее автору, то указанная вами “очистка” (был поставлен вопрос о том, как производится “очистка” авторских прав. — Прим. автора) заключается в установлении договорных отношений с автором. В рассматриваемом случае я не усмотрел ни одного основания для заключения сделки», — написал он.

Напомним, спор об авторстве и компенсации за изображение чайки на банкноте номиналом 500 тенге разгорелся в соцсетях. Швейцарский фотограф Марсель Буркхард ранее заявил о том, что изображение чайки на банкноте номиналом 500 тенге является его работой — снимком, сделанным несколько лет назад в Швейцарии.

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«Когда я узнал о произошедшем, я немедленно сравнил два снимка. Это сто процентов моя фотография, использованная на банкноте. Для меня это честь, конечно. Однако я считаю, что должно быть и признание. Дизайнеры заработали на моей фотографии, что не очень хорошо. Я думаю, как минимум нужно признание моей работы, сертификат от Нацбанка РК с изображением банкноты и компенсация», — сказал он.

Буркхард заявил, что уже связался с Нацбанком РК и посольством РК в Швейцарии.

«Я не хочу разбогатеть, но каждый фотограф зарабатывает на своих работах. Я хороший человек и не хочу доводить ситуацию до необходимости перерисовывать все банкноты», — сказал он.

Ранее в Нацбанке РК комментировали ситуацию с чайкой на банкноте.

«В данном случае дизайнерами Национального Банка в качестве натуры были использованы изображения чаек. Сходство чайки на новой банкноте 500 тенге обусловлено необходимостью обеспечения узнаваемости птицы. Позы и положение птиц, изображенных на банкноте, характерны всем представителям данного вида пернатых. Подобных изображений большое количество», — пояснили в Нацбанке.

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