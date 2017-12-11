Антитабачная политика помогает снизить заболеваемость раком легких

Рак легких — одна из самых распространенных и опасных разновидностей рака. Многочисленные исследования подтверждают, что эта болезнь часто бывает вызвана курением (в том числе и пассивным).

Ранее было показано, что антитабачная политика снижает риск ряда заболеваний, например астмы и инфаркта миокарда. Однако рак легких развивается медленно, в этом случае ученым требуется провести более подробный статистический анализ.

Авторы исследования изучили заболеваемость раком легких в штате Кентукки в период с 1995 по 2014 год. Вообще, Кентукки представляет собой практически идеальное место для таких исследований: во-первых, это один из самых курящих штатов США (курит 26,2% взрослого населения), во вторых, в Кентукки нет единой антитабачной политики: в каждом населенном пункте свои правила для контроля курения.

В данном исследовании рассматривали жителей 120 населенных пунктов, в 33 из них существовал хотя бы один административный запрет на курение (например, запрет курить на рабочем месте, в ресторанах и т. д. ), в остальных курение в общественных местах никто не контролировал.

Выяснилось, что жители «антитабачных» городов и деревень заболевали раком легких немного реже — в среднем на 8%. При этом чем раньше был принят запрет, тем более выраженной оказывалась эта разница. Например, самый первый подобный запрет в Кентукки был принят в 2004 году в городке Файетт. К 2014 году среди жителей этого города заболеваемость раком легких была почти на 20% ниже, чем в среднем по штату.