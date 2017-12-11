В Петербурге педагогу спортшколы сделали выговор за эксплуатацию школьниц

Руководство спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петербурга сделала устный выговор педагогу, которая заставила 10-летних девочек-гимнасток мыть грязный туалет. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Светланы Агапитовой.

Прокуратура провела в учебном заведении проверку и вынесла представление директору школы. Позже на педсовете устное порицание получила и сотрудница, замешанная в скандале. Женщина останется работать в школе.