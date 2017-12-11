В Петербурге педагогу спортшколы сделали выговор за эксплуатацию школьниц
Женщина, заставившая гимнасток мыть грязный туалет, останется работать в учебном заведении.
Женщина, заставившая гимнасток мыть грязный туалет, останется работать в учебном заведении.
Руководство спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петербурга сделала устный выговор педагогу, которая заставила 10-летних
Прокуратура провела в учебном заведении проверку и вынесла представление директору школы. Позже на педсовете устное порицание получила и сотрудница, замешанная в скандале. Женщина останется работать в школе.
Напомним, педагог спортшколы сняла учениц с тренировки и отправила мыть школьный туалет. При этом девочки были в нарядной спортивной форме. Одна из гимнасток после окончания «экзекуции» подхватила кишечную инфекцию.