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18:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге педагогу спортшколы сделали выговор за эксплуатацию школьниц

Женщина, заставившая гимнасток мыть грязный туалет, останется работать в учебном заведении.

Руководство спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петербурга сделала устный выговор педагогу, которая заставила 10-летних девочек-гимнасток мыть грязный туалет. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Светланы Агапитовой.

Прокуратура провела в учебном заведении проверку и вынесла представление директору школы. Позже на педсовете устное порицание получила и сотрудница, замешанная в скандале. Женщина останется работать в школе.

Напомним, педагог спортшколы сняла учениц с тренировки и отправила мыть школьный туалет. При этом девочки были в нарядной спортивной форме. Одна из гимнасток после окончания «экзекуции» подхватила кишечную инфекцию.

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