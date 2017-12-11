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18:20 (мск), источник: Фонтанка

Набережную Адмиралтейского канала могут отдать под пешеходную зону

Концепцию пешеходных пространств Адмиралтейского района обсудили в Смольном 11 декабря. Они могут появиться по ходу движения к Новой Голландии.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина, разработаны сразу два варианта благоустройства пешеходной зоны по набережной Адмиралтейского канала с разным количеством парковочных мест. Решение учитывает активное пешеходное движение в направлении Новой Голландии. Предложения обсуждаются профильными комитетами и районной администрацией.

Саму концепцию пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов одобрили на совещании с участием губернатора еще 7 ноября, «Фонтанка» писала о ней подробно. Она рассчитана на 5 лет и охватывает сразу несколько центральных районов города.

Приоритетами в документе стали Большой проспект Петроградской стороны, набережная реки Карповки, Кронверкский проспект. Василеостровский район представлен как большой ландшафтный градостроительный проект, где набережная «Морской фасад» продолжается Линейным парком и Новосмоленской набережной. Все вместе это должно стать зоной отдыха и массовых мероприятий, включающей и причалы общественного водного транспорта.

Также предусмотрено создание пешеходных маршрутов по Невскому проспекту, Большой Морской, 1-й Советской. Кроме того, одобрено восстановление Андреевского собора в Кронштадте и создание пешеходной зоны на Андреевской улице.

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