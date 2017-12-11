Набережную Адмиралтейского канала могут отдать под пешеходную зону

Как сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина, разработаны сразу два варианта благоустройства пешеходной зоны по набережной Адмиралтейского канала с разным количеством парковочных мест. Решение учитывает активное пешеходное движение в направлении Новой Голландии. Предложения обсуждаются профильными комитетами и районной администрацией.

Саму концепцию пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов одобрили на совещании с участием губернатора еще 7 ноября, «Фонтанка» писала о ней подробно. Она рассчитана на 5 лет и охватывает сразу несколько центральных районов города.

Приоритетами в документе стали Большой проспект Петроградской стороны, набережная реки Карповки, Кронверкский проспект. Василеостровский район представлен как большой ландшафтный градостроительный проект, где набережная «Морской фасад» продолжается Линейным парком и Новосмоленской набережной. Все вместе это должно стать зоной отдыха и массовых мероприятий, включающей и причалы общественного водного транспорта.