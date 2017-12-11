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17:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ННГУ получил четыре мегагранта на общую сумму 360 млн рублей в ноябре-декабре 2017 года

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского получил четыре мегагранта на общую сумму 360 млн рублей в конце ноября — начале декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом ректор ННГУ Евгений Чупрунов сообщил в рамках пресс-конференции 11 декабря. По его словам, всего конкурсе научных мегагрантов правительства РФ разыгрывалось 35 грантов. Сумма каждого гранта в отдельности составляет 90 млн рублей и рассчитана на три года.

Как рассказал проректор ННГУ по научной работе Виктор Казанцев, данные гранты позволят продолжить работу по развитию созданного в вузе биомедицинского кластера, так как три из четырех проектов связаны с биомедициной.

Первым проектом будет руководить Бернардо Спаньоло (город Палермо, Италия). Работа будет посвящена разработке нейроморфных технологий на основе мемристерных систем (мермристеры — это электронные устройства, работа которых очень похожа на принцип действия синапсов в головном мозге). Ожидается, что эти системы будут приближены к работе реальных нейронных систем.

Второй проект — математический и будет связан с новыми методами обработки больших данных. Им будет руководить профессор университета Лестера (Великобритания) Александр Горбань.

Третий проект будет в области клинической медицины, в его рамках ученые займутся изучением механизмов здорового старения и возможность предотвращения возрастных патологий, связанных с работой мозга. Руководитель — Клаудио Франчески (Болонья, Италия).

В рамках четвертого проекта начнется исследование свойств материалов при различных воздействиях на них. Это позволит в дальнейшем проектировать материалы с заданными свойствами. Казанцев также отметил, что в перспективе трёх-пяти лет по итогам работы команд над грантами возможно создание еще одного научного центра на базе университета.

Напомним, что в октябре 2017 года нижегородские ученые получили 250 млн рублей на создание нейромобиля.

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