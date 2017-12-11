В Нижегородской области создали уникальную систему развития спорта

Об этом, а также о подготовке региона к предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, в интервью «РГ» рассказал министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

Сергей Юрьевич, самое обсуждаемое спортивное событие последнего времени — жеребьевка чемпионата мира по футболу. Поделитесь вашими впечатлениями от мероприятия.

Сергей Панов: Церемония была организована на высочайшем уровне, ее статус подчеркнуло и участие президента России. В целом же получилось прекрасное шоу, где выступили наши ведущие артисты — от балета до ансамбля Моисеева. Как и полагается, количество футбольных звезд первой величины просто зашкаливало. Это был настоящий предновогодний праздник, с соответствующим настроением, теперь все болельщики с еще большим предвкушением ждут чемпионата.

Ну и конечно порадовали результаты жеребьевки. Нам выпала не самая сложная группа по именам, теперь все зависит только от футболистов сборной России.

Какие сборные вы хотели увидеть в Нижнем Новгороде, оправдались ли ожидания?

Сергей Панов: Как таковых предпочтений не было, хотелось, чтобы к нам приехали настоящие звезды футбола. Получили Аргентину с Лионелем Месси, надеемся, что Ибрагимович все-таки выступит за сборную Швеции и тоже приедет в Нижний Новгород. В целом считаю, что жаловаться нам грех. Будем надеяться, что к нам приедут яркие сборные и в 1/8, и ¼ финала.

Мы увидим интересные и самобытные команды из Латинской Америки — Коста-Рику, где играет голкипер «Реала» Кейлор Навас, Панаму. Болельщики из этих стран — зажигательные, веселые, совсем не агрессивные. Будут в Нижнем Новгороде и хорошие европейские команды — англичане, хорваты, швейцарцы. Колорита добавит сборная Южной Кореи. То есть представительство самое широкое, по сути нам не досталось только африканских сборных.

Также в регионе на постоянной основе разместятся две сборные чемпионата, но кто именно это будет, пока не известно. В любом случае нижегородцы смогут не только насладиться спортивным зрелищем, но и познакомиться с культурой, обычаями других стран, расширить кругозор, а это тоже многого стоит.

Региональная программа подготовки к чемпионату мира является одной из самых масштабных в стране, а как будут использоваться новые спортивные объекты после мундиаля?

Сергей Панов: Действительно, в регионе останется большое наследие чемпионата мира, что, я уверен, подстегнет развитие спорта, интерес к нему со стороны жителей. В частности, у нас готова база команд на Бору, где живут и тренируются футболисты «Олимпийца», этот объект мы уже используем по полной. Скоро сдадим базу команд в Дзержинске, ее тоже будут использовать местные футболисты. Недавно там появилась команда «Дзержинск-ТС», мы ее поддерживаем совместно с администрацией города. Надеемся, что в этом коллективе будет, в том числе, готовиться резерв для «Олимпийца», и мы выстроим своеобразную пирамиду, которая позволит юным футболистам расти от любительского до профессионального уровня.

Помимо этого созданы тренировочные поля на Мещере, недалеко от стадиона, там будут заниматься дети из регионального Центра подготовки футболистов, который создан при «Олимпийце». Благодаря этому еще больше ребят захотят и смогут прийти в футбол, будут постигать азы мастерства на современных площадках, отвечающих высоким международным требованиям, в том числе с точки зрения безопасности. В подтрибунных помещениях стадиона разместится врачебно-физкультурный диспансер.

В Нижегородской области уже несколько лет реализуется уникальная в масштабах страны программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Благодаря ей почти в каждом районе появились современные спортивные объекты с залами, ледовыми катками, бассейнами. Каковы дальнейшие планы по развитию этой программы?

Сергей Панов: За 10 лет в регионе построено 34 ФОКа, еще три — в Выксе, Воскресенском и Тоншаевском районах — введем в эксплуатацию в 2018 году, тогда же начнем строительство ФОКа в Дальнеконстантиновском районе. Задача остается прежней — такой многофункциональный спортивный комплекс должен появиться в каждом районе области и каждом районе Нижнего Новгорода.

Сейчас мы работаем над «начинкой» ФОКов, есть понимание, что в них надо уложить игровой паркет, он лучше подойдет, чем-то покрытие, что было заложено в базовом проекте. Почти во всех районах меняют назначение третьего этажа комплекса. Там изначально запланированы боулинг и бильярд, но местные администрации хотят размещать там секции тех видов спорта, что культивируются в районе. У кого-то это бокс, у кого-то борьба, гимнастика, настольный теннис. То есть они отказываются от развлекательной составляющей, и мы это приветствуем. Также ведем переговоры с Роспотребнадзором, чтобы разрешили заниматься в ФОКах детям до семи лет, потому что специальные малые бассейны там предусмотрены.

Стали ли жители региона благодаря новым объектам больше заниматься спортом, физкультурой, вести здоровый образ жизни?

Сергей Панов: Да, и можно сказать, что зависимость тут прямая. За последние три года число тех, кто регулярно посещает секции и спортзалы, выросло почти на 23 процента и приблизилось к миллиону человек — это около трети жителей области. К 2020 году мы хотим довести этот показатель до 43 процентов.

Сейчас только в ФОКах на постоянной основе занимаются более 45 тысяч человек, ежемесячно их посещают около 2 тысяч школьников (это на 18 процентов больше, чем в 2016 году). В районах у школьников появилась возможность заниматься на уроках физкультуры плаванием, это важно не только с точки зрения здоровья, так мы снижаем количество несчастных случаев на воде. Также ежемесячно ФОКи посещают более 3 тысяч человек с ограниченными возможностями (на 22 процента больше, чем в 2016-м).

В целом можно сказать, что ФОКи — это центры притяжения жизни в районах, буквально культовое место. Уже не раз отмечалось, что там, где появляется такой комплекс, падает количество правонарушений со стороны несовершеннолетних. Так что эта программа, безусловно, будет продолжена.

Комментарий

Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области: