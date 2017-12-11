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17:40 (мск), источник: БЕЛТА

Украинец пытался убежать от пограничников в пункте пропуска «Мокраны»

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец пытался убежать от белорусских пограничников в пункте пропуска «Мокраны», сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Источник: БЕЛТА
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Гражданин Украины проходил оформление на въезд в Беларусь вечером 9 декабря — 38-летний житель Львовской области следовал через границу пешком.

«Во время пограничного контроля мужчина внезапно вспомнил, что ему нужно срочно вернуться на территорию Украины. И без разрешения правоохранителей попытался покинуть территорию пункта пропуска в сторону сопредельного государства. При этом он проигнорировал законное распоряжение пограничника остановиться — попытался убежать, оказал сопротивление, но был задержан», — рассказали в Госпогранкомитете.

Мужчину оформили как нарушителя режима пункта пропуска. Также начат процесс за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП Беларуси).

Наказание по этой статье будет назначать суд, максимально мужчине грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ равна Br23). Для разбирательства он помещен в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы.

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