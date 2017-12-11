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18:52 (мск), источник: Esquire

Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в мире

Покупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.

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Принц купил картину на аукционе Christieʼs за рекордные 450 миллионов долларов, пишет The New York Times. Портрет Иисуса Христа кисти Да Винчи датируется примерно 1500 годом и ранее принадлежал российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. Музей «Лувр в Абу-Даби», недавно открывшийся в столице ОАЭ, сообщил на своей странице в твиттере, что картина «Спаситель мира» теперь будет выставляться у них.

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Что известно о покупателе

Бадера нельзя назвать крупным коллекционером произведений искусства, и даже его финансовые возможности практически неизвестны, отмечает The New York Times. Представителям аукциона малоизвестный принц объяснил, что получает доход от работы с недвижимостью.

Источник: AP

Дружба с наследным принцем

Прежде всего Бадер известен тем, что является сторонником и другом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда, которого прозвали Mr. Everything. Незадолго до продажи «Спасителя мира» Mr. Everything развернул масштабную антикоррупционную кампанию: в начале ноября он приказал задержать 11 принцев Саудовской Аравии по подозрению в коррупции. В октябре Мухаммед бин Сальман также объявил о запуске проекта NEOM — строительстве инновационного города в пустыне за 500 миллиардов долларов. В 2017 году наследный принц стал «Человеком года» Time по мнению читателей, проголосовавших на сайте.

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Версии

The New York Times и Wall Street Journal выдвинули точку зрения, что реальным покупателем самой дорогой картины Да Винчи является именно наследный принц Мухаммед бин Сальман, а принц Бадер бин Абдулла выступил лишь посредником (оба издания ссылаются на людей, знакомых с деталями сделки). Столь экстравагантная покупка в разгар антикоррупционной кампании дала бы слишком много поводов для критики, отмечают авторы.

Кроме того, в исламе считают Иисуса Христа одним из пророков, а художественное изображение пророков в Саудовской Аравии может рассматриваться как святотатство — подобная покупка со стороны наследного принца могла бы вызвать волну общественного гнева.

При этом The Guardian приводит сообщение представителя аукционного дома Christieʼs, в котором говорится, что картину купил отдел культуры и туризма Абу-Даби. Согласно данным издания, принц Бадер бин Абдулла получил полномочия для совершения этой покупки в интересах министерства культуры столицы ОАЭ.

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 Анна Чиповская для Esquire
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