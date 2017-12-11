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17:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани презентовали два новых фильма о Михаиле Девятаеве

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В год столетия Героя Советского Союза Михаила Девятаева вышли в свет два новых документальных фильма о нем. Об этом сообщил сын героя Александр Девятаев на вечере памяти прославленного летчика в Доме дружбы народов в Казани.

«За этот год было организовано много встреч в школах и техникумах, сняты два фильма о жизни моего отца. Группы кинематографистов из Москвы и Казани создали две новые документальные картины: “Побег с острова Узедом” и “Крылатая Казань”», — отметил Александр Девятаев.

Узедом — это остров, с которого из концлагеря бежал Михаил Девятаев и еще восемь пленных советских солдат. Бежавшие угнали с секретной немецкой базы «Пенемюнде» бомбардировщик «Хейнкель-111». Побег был совершен 13 февраля 1945 года. Бойцы не знали, что это не просто вражеский самолет, а пульт запуска ракет «ФАУ-2». Военная база вскоре перестала существовать, ее расположение было рассекречено.

«Фильм “Побег с острова Узедом” снят по заказу Министерства культуры России с участием специалистов Министерства культуры РТ. Его отрывки сделаны современным методом. Это рисование песком, что предает картине особую динамику», — пояснил Александр Девятаев.

Фильм «Крылатая Казань» — работа казанских кинематографистов. В нем рассказывается об авиационной судьбе города.

Всего с 1963 года снято 14 документальных фильмов о жизни и подвигах Михаила Девятаева. На встрече в Доме дружбы народов 11 декабря были показаны фрагменты из фильма «Побег с острова Узедом».

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