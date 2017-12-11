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17:36 (мск), источник: АиФ Казань

Татарстанцы назвали главные проблемы в республике

Данные о социальном самочувствии представили в Казанском федеральном университете.

Источник: Аргументы и факты

Фонд «Общественное мнение — Татарстан» провел в марте, июне, сентябре, декабре 2017 года опрос среди жителей Татарстана от 18 лет и старше. Всего в нем приняли участие 1500 жителей республики. По результатам опроса выяснилось, что самыми главными проблемами для татарстанцев остаются:

— уровень жизни: нет повышения зарплат.

— труд и занятость: уменьшение количества рабочих мест, сокращения.

— дорожно-транспортная ситуация: не строится и не ремонтируются дороги.

— ЖКХ: неприемлемые, высокие тарифы.

Отвечая на вопрос о том, как татарстанцы оценивают свое материальное благополучие, 56% участников опроса ответили, что денег хватает на питание, товары повседневного пользования, одежду. На более крупные покупки приходится копить.

20% опрашиваемых ответили, что денег хватает на одежду, обувь, мебель, крупные покупки, но они не могут купить себе новую машину.

16% участников опроса отметили, что денег хватает только на питание. Одежду и обувь купить не могут.

5% татарстанцев сказали, что могут позволить себе крупные покупки, в том числе, машину, но квартиру или дом купить не могут.

1% — на квартиру или дом денег хватает.

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