Яркий звездопад осветит небо Ленобласти в четверг

14 декабря 2017 года в небе Ленинградской области ожидается зрелищное сгорание метеоров в атмосфере Земли: по словам пресс-секретаря Пулковской обсерватории РАН Сергея Смирнова, общее число метеорных вспышек в течение часа будет достигать не менее 10, что является обычной цифрой для таких крупных потоков.