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17:31 (мск), источник: ivbg.ru

Яркий звездопад осветит небо Ленобласти в четверг

В четверг, 14 декабря, при условии благоприятной погоды, жители Ленинградской области смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов 2017 года — метеоритный поток Геминиды.

14 декабря 2017 года в небе Ленинградской области ожидается зрелищное сгорание метеоров в атмосфере Земли: по словам пресс-секретаря Пулковской обсерватории РАН Сергея Смирнова, общее число метеорных вспышек в течение часа будет достигать не менее 10, что является обычной цифрой для таких крупных потоков.

Начало звездопада прогнозируется после часа ночи.

Напомним, в конце октября жители Ленобласти наблюдали метеорный поток Орионид.

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