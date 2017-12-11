Яркий звездопад осветит небо Ленобласти в четверг
В четверг, 14 декабря, при условии благоприятной погоды, жители Ленинградской области смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов 2017 года — метеоритный поток Геминиды.
В четверг, 14 декабря, при условии благоприятной погоды, жители Ленинградской области смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов 2017 года — метеоритный поток Геминиды.
14 декабря 2017 года в небе Ленинградской области ожидается зрелищное сгорание метеоров в атмосфере Земли: по словам
Начало звездопада прогнозируется после часа ночи.
Напомним, в конце октября жители Ленобласти наблюдали метеорный поток Орионид.