Опасный вид моллюска обнаружили в нижнем Дону
Опасного двустворчатого моллюска нашли в нижнем Дону. Моллюск угрожает биомногообразию.
Опасного двустворчатого моллюска нашли в нижнем Дону. Моллюск угрожает биомногообразию.
Раньше именно в пресных водах Европы этот вид не встречался. Информация появилась на сайте Азовского
Этот моллюск — Corbicula fluminea — входит в сотню наиболее опасных инвазивных видов Европы, то есть занесенных человеком. Моллюск быстро размножается и обладает устойчивостью к окружающей среде, считают ученые. Вид распространен уже на пяти континентах.
Моллюсков нашли еще в январе 2017 года в теплом канале Новочеркасской ГРЭС, а также в Дону около устья канала. И установить, какой это именно моллюск, удалось в сотрудничестве с Институтом морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского, отмечается в сообщении. По мнению ученых, моллюск может начать экспансию Дона и Волги, а также «дойти» до