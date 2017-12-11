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18:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Опасный вид моллюска обнаружили в нижнем Дону

Опасного двустворчатого моллюска нашли в нижнем Дону. Моллюск угрожает биомногообразию.

Раньше именно в пресных водах Европы этот вид не встречался. Информация появилась на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Этот моллюск — Corbicula fluminea — входит в сотню наиболее опасных инвазивных видов Европы, то есть занесенных человеком. Моллюск быстро размножается и обладает устойчивостью к окружающей среде, считают ученые. Вид распространен уже на пяти континентах.

Моллюсков нашли еще в январе 2017 года в теплом канале Новочеркасской ГРЭС, а также в Дону около устья канала. И установить, какой это именно моллюск, удалось в сотрудничестве с Институтом морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского, отмечается в сообщении. По мнению ученых, моллюск может начать экспансию Дона и Волги, а также «дойти» до северо-восточной части Азовского моря.

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