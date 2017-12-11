Опасный вид моллюска обнаружили в нижнем Дону

Этот моллюск — Corbicula fluminea — входит в сотню наиболее опасных инвазивных видов Европы, то есть занесенных человеком. Моллюск быстро размножается и обладает устойчивостью к окружающей среде, считают ученые. Вид распространен уже на пяти континентах.

Моллюсков нашли еще в январе 2017 года в теплом канале Новочеркасской ГРЭС, а также в Дону около устья канала. И установить, какой это именно моллюск, удалось в сотрудничестве с Институтом морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского, отмечается в сообщении. По мнению ученых, моллюск может начать экспансию Дона и Волги, а также «дойти» до северо-восточной части Азовского моря.