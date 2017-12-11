Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
На лице американца выросли грибы
Женщину с двумя детьми спасли из Москвы-реки
Путин заявил о готовности к открытию авиасообщения с Египтом
Принцесса Виктория в небесно-голубом платье блистала на вечере
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
18:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

2420 многодетных семей получили бесплатные участки на Дону с начала года

2420 многодетных семей получили бесплатные участки в Ростовской области с начала 2017 года.

Источник: Аргументы и факты

По информации областных властей, на данный момент годовые программы по предоставлению участков многодетным семьям выполнены в 22 донских муниципалитетах.

Как сообщалось ранее, до конца года землей под строительство на Дону планируется обеспечить не менее 3000 семей.

С 2011 года в регионе участки бесплатно получили 14899 многодетных семей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Нам самим пора доплачивать туристам». Что говорят в Крыму о курортном сборе?
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти Нью-Йорка назвали взрыв на Манхэттене терактом
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Россия не одобрит схему США и Украины по миротворцам в Донбассе
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды»
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь