2420 многодетных семей получили бесплатные участки на Дону с начала года

Источник: Аргументы и факты

По информации областных властей, на данный момент годовые программы по предоставлению участков многодетным семьям выполнены в 22 донских муниципалитетах.

Как сообщалось ранее, до конца года землей под строительство на Дону планируется обеспечить не менее 3000 семей.