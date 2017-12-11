2420 многодетных семей получили бесплатные участки на Дону с начала года
2420 многодетных семей получили бесплатные участки в Ростовской области с начала 2017 года.
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2420 многодетных семей получили бесплатные участки в Ростовской области с начала 2017 года.
По информации областных властей, на данный момент годовые программы по предоставлению участков многодетным семьям выполнены в 22 донских муниципалитетах.
Как сообщалось ранее, до конца года землей под строительство на Дону планируется обеспечить не менее 3000 семей.
С 2011 года в регионе участки бесплатно получили 14899 многодетных семей.