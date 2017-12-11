Лесники проводят в Самарской области операцию «Елочка»

Министерство лесного хозяйства предупреждает об ответственности за незаконную заготовку елок. За одно незаконно срубленное дерево хвойных пород законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. За это нарушение грозит штраф на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.