Лесники проводят в Самарской области операцию «Елочка»

Созданы мобильные группы из числа сотрудников государственного лесного надзора министерства, ГБУ «Самарские лесничества» и территориальных подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Разработаны маршруты патрулирования территории лесного фонда.
На стационарных постах ГИБДД проверяют наличие документов у автотранспорта, перевозящего новогодние елки.
Министерство лесного хозяйства предупреждает об ответственности за незаконную заготовку елок. За одно незаконно срубленное дерево хвойных пород законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. За это нарушение грозит штраф на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.
Также за подобное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность. Если ущерб лесному фонду будет превышать 5 тыс. рублей (2 елки и более), законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
Самарцев просят сообщать информацию о фактах незаконной заготовки елок по телефону Региональной диспетчерской службы 8 (846) 231−00−63 (круглосуточно).