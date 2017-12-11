Ученые рассказали о вреде зубных протезов

Источник: РИА "Новости"

Новость Найдены причины выпадения зубных пломб

Вставные челюсти мешают пережевывать здоровую пищу — например, мясо, орехи, волокнистые фрукты и овощи. Такие же проблемы возникают и у тех, кто когда-то потерял зубы, но протезы не носит. Как отмечают исследователи, в обоих случаях из-за недоедания слабеют мышцы, кости и суставы, что чревато травмами и переломами.

«На сегодняшний день практически вся борьба с травматичностью завязана на диетах и на развитии у людей грамотного подхода к питанию, а влияние зубов на проблемы в старости отрицается», — заметил один из авторов научной работы, доктор Ваэл Саббах.