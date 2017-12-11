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19:18 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали о вреде зубных протезов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Использование зубных протезов грозит человеку недоеданием. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, исследование опубликовано в журнале Geriatrics & Gerontology International.

Источник: РИА "Новости"
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Найдены причины выпадения зубных пломб

Вставные челюсти мешают пережевывать здоровую пищу — например, мясо, орехи, волокнистые фрукты и овощи. Такие же проблемы возникают и у тех, кто когда-то потерял зубы, но протезы не носит. Как отмечают исследователи, в обоих случаях из-за недоедания слабеют мышцы, кости и суставы, что чревато травмами и переломами.

«На сегодняшний день практически вся борьба с травматичностью завязана на диетах и на развитии у людей грамотного подхода к питанию, а влияние зубов на проблемы в старости отрицается», — заметил один из авторов научной работы, доктор Ваэл Саббах.

В исследовании приняли участие более 1800 человек, средний возраст участника составил 62 года. Их разбили на группы (обладатели минимум 20 зубов и две группы тех, у кого их меньше — одни носили протезы, другие — ничего), рассчитали индекс массы тела и проанализировали состояние зубов, тканей и костей. Результаты показали, что наличие искусственных зубов повышает риск недоедания или «ломкости» на 32 процента.

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26 сентября© Ньюстюб
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