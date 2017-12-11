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18:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В научных ротах будут служить восемь призывников из Татарстана

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На сборном пункте РТ состоялись торжественные проводы призывников, которые отправятся служить в научные роты. За осенний призыв 2017 года для службы по этой линии были отобраны восемь татарстанцев.

Источник: ИА Татар-информ

В торжественной обстановке их пришли проводить родители, представители Военного комиссариата РТ и Министерства образования РТ. Для новобранцев подготовили творческие номера студенты Казанского авиационного колледжа.

Первым с напутственным словом выступил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ Дмитрий Гурылев.

«Российские солдаты с честью выполняют поставленную перед ними задачу. Мы можем гордиться нашими призывниками, которые в разные периоды проходили военную службу в рядах Вооруженных сил в различных горячих точках, в том числе в Афганистане, на территории Северного Кавказа, Сирии. Только народ, который чтит своих героев, может считаться великим», — отметил Дмитрий Гурылев.

Проводить призывников пришли и представители высших и средних учебных заведений, а из Костромы приехал представитель 11-й научной роты Владимир Валиутдинов, который рассказал новобранцам о перспективах службы. Отслужив один год, солдаты могут получить звание лейтенанта и дальше заниматься научной работой, оставшись служить в Вооруженных силах по контракту.

Особенно трогательной была речь родителей призывников, которая не оставила никого равнодушным.

«Среди вас находится мой сын, поэтому с отеческой любовью я хочу вам сказать, сынки: еще недавно вы были пацанами, теперь вы станете солдатами, вы становитесь нашими защитниками. Именно вы будете защищать тех, кто за вашей спиной. Мы вас любим, мы вами гордимся, спасибо за то, что вы сейчас здесь», — выступил с речью один из родителей Юрий Винокуров.

Научные роты созданы для внедрения определенных прикладных проектов в Вооруженные силы Российской Федерации, рассказал Дмитрий Гурылев. Всего по стране создано 12 таких рот.

«Призывники, которые проходят службу, отбираются представителями научных рот, которые заранее выезжают в вузы, беседуют с выпускниками и приглашают их для службы, для того чтобы они занимались там непосредственно наукой», — объяснил он.

Татарстанские призывники, отобранные для службы в научные роты, отправятся служить в Краснодар, Санкт-Петербург и Кострому. Ребята будут занимать должность «оператор», заниматься информационными технологиями и решать различные научные задачи.

Пополнение научных рот республика ведет с 2015 года. Всего от Татарстана на службу по этой линии было направлено 11 солдат-срочников.

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