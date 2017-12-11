Крымчане скупают 200-рублевые купюры на сувениры

Купюры с изображением Севастополя выпустили еще в октябре, но люди жалуются — многие их в глаза еще пока не видели! — и завидуют тем, кому подфартило подержать 200-рублевки в руках. А счастливчики между тем тратить новые денежки вовсе даже не спешат.

— Мало ли как дальше будет, вдруг мои правнуки потом смогут эти купюры за баснословные суммы коллекционерам продать, серия же АА, — говорит жительница крымской столицы пенсионерка Раиса. — Мне вообще эта банкнота чудом попала, сосед подарил, а ему кто-то из детей принес. Так просто их не найти.

— Мне зарплату наличкой в прошлом месяце выдавали, несколько купюр попались новеньких. Я одну себе оставил и две коллегам поменял. И все, больше они мне нигде не встречались, — рассказал симферополец Виталий.

— Странно. Неужели в магазинах новых денег еще нет? — отправилась мы на поиски дензнаков.

В МАГАЗИНАХ ПОКА ОСОБО НЕ ВОДЯТСЯ.

Захожу в первый попавшийся магазин в центре столицы Крыма.

— Добрый день. А новенькие двухсотки у вас есть? Поменяйте мне, пожалуйста, — говорю и протягиваю продавщице две купюры номиналом в 100 рублей каждая.

— Девушка, я и сама этих денег еще ни разу не видела вживую, только в интернете. Никто еще не рассчитывался ими, наверное, придерживают.

Захожу в другой магазин. Там девушки на кассе весело рассказывают, как мужчина, который был слегка подшофе, хотел пиво купить в их смену, достал из кармана новую банкноту, но расплатиться ими не успел. Парень из очереди уговорил отдать 200-рублевку ему, а после размена пару бутылок хмельного купил мужчине в благодарность.

— Сами хотим их заполучить, — дружно говорят продавцы.

В БАНКАХ ДАЮТ НА СДАЧУ.

Попытаю-ка я счастья в отделении банка. Спрашиваю, есть ли новые купюры и можно ли их поменять. Кассирша, улыбаясь, соглашается помочь.

— А можно мне две, хотя нет, лучше три или пять купюр? — упрашиваю на радостях.

— Могу три дать, и все. Надо ж и для других оставить! — говорит кассирша. — К нам каждый день человек по десять приходят, просят новые банкноты в качестве сувенира для близких. Стараемся еще клиентам на сдачу при оплате коммунальных платежей или других услуг давать по одной новой банкноте. Казалось бы, мелочь, а люди радуются.

ПРОДАЮТ С НАКРУТКОЙ.

Пока я бродила по магазинам и просила поменять деньги, моя подруга решила поступить куда проще — купить новые деньги. Да, да! В интернете полно объявлений: «Продам новые 200-рублевые купюры». Цены разные. За одну банкноту просят от 210 до 250 рублей.

— Позвонила по первому попавшемуся объявлению — сверху всего десять рублей просят. Оказалось, что одну двухсотку не купить. Минимум пять, иначе нерентабельно. Договорились о встрече в центре. Продавец где-то поблизости работает. Смотрю, кошелек у него полностью забит новыми банкнотами. Сказал, что связи у него в банке.

Вот так люди и зарабатывают. С одного человека за пять минут без каких-либо усилий 50 рублей навару. А если 10 человек обратятся, то это уже 500.

Как нам пояснили в Центробанке РФ (см. рубрику «Официально»), гоняться за новыми купюрами нет смысла. Но если уж очень хочется получить новенькую банкноту и нет сил ждать, попросите поменять денежку в любом отделении банка, там нехватки в 200-рублевых купюрах нет.

ВАЖНО!

ТЕРМИНАЛЫ НЕ ПРИНИМАЮТ.

Эти новые купюры пока что не принимают терминалы пополнения счета: нельзя ни счет мобильный пополнить, ни за интернет заплатить. Деньги банкоматы не распознают. Проглатывают, а через секунду выплевывают обратно. Специалисты говорят, что дело в том, что оборудование еще не успели перенастроить. Также эти деньги нельзя перевести через банковские терминалы на карты.

— В настоящее время в Российском национальном коммерческом банке завершается настройка оборудования для приема новых купюр, работы планируется закончить в первой половине декабря. После этого начнется массовый ввод банкнот в обращение, — заверили в РНКБ.

ОФИЦИАЛЬНО.

Юлия Коровина, начальник отдела налично-денежного обращения отделения по Республике Крым Южного главного управления Банка России:

— Не нужно поддаваться ажиотажу и платить деньги за новые купюры. Они не являются памятными и их тираж не ограничен. Массовый выпуск в обращение запланирован на декабрь текущего года. Введение в обращение любой купюры нового номинала требует от участников рынка настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования для ее обслуживания. Все это, естественно, занимает время.

Полномасштабная работа по адаптации началась после 12 октября после официальной презентации. Новые банкноты сначала поступили в Севастополь, Симферополь, Владивосток, Хабаровск, Москву, затем постепенно будут появляться в других регионах России.

Новые купюры обязаны принимать в магазинах и любых других заведениях, так как они являются законными средствами платежа. В случае, если банкноты отказываются принимать, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор или Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг банка России.