В уфимском парке голуби напали на белку

На кадрах видно, как мама с ребёнком пытается накормить хвостатого грызуна, но его прогоняет стая пернатых.

Однако белке удалось обхитрить голубей и получить лакомство, прыгая то на коляску, то на автора видео.

А это героиня уже другого ролика. Ей повезло больше — птиц рядом не было. Видно, что красавицы с пушистым хвостом совсем не боятся людей.