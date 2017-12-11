Более 1000 единиц спецтехники убирают снег на улицах Астаны
В Астане за прошедшие сутки из города было вывезено около 42 тысяч кубических метров снега, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
В Астане за прошедшие сутки из города было вывезено около 42 тысяч кубических метров снега, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
В уборке города от снега занято 1 076 единиц спецтехники и 2 212 дорожных рабочих. Только за прошедшие сутки из города вывезли около 42 тысяч кубических метров снега. Для того чтобы не создавать неудобств, основные работы по уборке улиц проводятся в ночное время.
«Бригады начинают работу с 8 часов вечера, после пробок. При этом, конечно, днем тоже работаем, но стараемся создавать меньше препятствий для населения», — рассказал директор ТОО «Астана-Тазалык» Боранбай Булатбеков.
Также для борьбы с гололедом на дорогах используется