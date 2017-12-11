Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Чем опасны комнатные растения
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Лесные пожары в Калифорнии
21:43 (мск), источник: Newtimes.kz

Более 1000 единиц спецтехники убирают снег на улицах Астаны

В Астане за прошедшие сутки из города было вывезено около 42 тысяч кубических метров снега, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 46% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ЮКО и Кызылординской области

В уборке города от снега занято 1 076 единиц спецтехники и 2 212 дорожных рабочих. Только за прошедшие сутки из города вывезли около 42 тысяч кубических метров снега. Для того чтобы не создавать неудобств, основные работы по уборке улиц проводятся в ночное время.

«Бригады начинают работу с 8 часов вечера, после пробок. При этом, конечно, днем тоже работаем, но стараемся создавать меньше препятствий для населения», — рассказал директор ТОО «Астана-Тазалык» Боранбай Булатбеков.

Также для борьбы с гололедом на дорогах используется песко-соляная смесь и противогололедный реагент. За прошедшие сутки на дороги было посыпано 536 куб. м песко-соляной смеси, противогололедного реагента около 6 тонн.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Бензин в Казахстане становится дешевле
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
СМИ узнали мотивы подозреваемого во взрыве бомбы в Нью-Йорке
Киевский суд оставил на свободе Михаила Саакашвили
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Ученые рассказали о вреде зубных протезов
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды»
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь