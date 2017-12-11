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20:31 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южный Урал устраняет последствия сильного снегопада

Сильные метели и непогода вызвали настоящий транспортный коллапс. В минувшие выходные на участке трассы М-5 в горнозаводской зоне растянулась многокилометровая пробка из фур.

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Впрочем, жертвами снегопада стали не только дальнобойщики, но и обычные автомобилисты. Тем временем резкий рост дорожных аварий инспекторы ГИБДД зафиксировали и в Челябинске. О тех, кто оказался один на один со стихией, и о том, справляются ли с ней власти, расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Александр Наумов.

Эти кадры сделаны недалеко от Златоуста. Вереница застрявших в гигантской пробке большегрузов растянулась на десятки километров. Из-за метелей и сильных снегопадов груженые фуры просто не могли сдвинуться с места. К вечеру субботы движение на горнозаводском участке трассы М5 оказалось полностью парализовано. А этот крик отчаяния один из автомобилистов записал уже днем в воскресенье.

— М5 «Урал». Стоим второй день… В первый раз я в такой истории…

Больше двух суток сотни людей провели в снежном плену — без воды и еды. В районе Зюраткуля заложниками разбушевавшейся стихии стали два автобуса со школьниками. Чтобы разрешить транспортный коллапс, практически на все выходные полиции пришлось перекрывать движение. Его удалось возобновить только на исходе воскресенья.

Все эти дни на трассе М5 работают сотрудники ГИБДД и МЧС, но, несмотря на все принятые меры, под Юрюзанью произошла массовая авария. На затяжном спуске столкнулись сразу семь грузовиков, которые ехали друг за другом.

Это видео сделано сразу же после ДТП. На кадрах хорошо видно, насколько сильным был удар. Вся дорога усеяна коробками, а из раскореженной кабины спасатели извлекают одного из участников инцидента. По данным ГИБДД, госпитализированы два водителя. На этом участке дороги машины едут по объездному маршруту.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогу освобождают специалисты Ашинского пожарно-спасательного гарнизона, а также Уральского учебно-спасательного центра. Как только эта работа будет завершена, соответственно, движение будет тут же восстановлено», — информирует Михаил Юрин, сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области.

К этому моменту ситуацию на М5 в МЧС оценивают как удовлетворительную. По последней информации, никаких заторов на трассе не зафиксировано. Впрочем, непогода и сильный снег застали врасплох и многих челябинских автомобилистов. Конец недели мегаполис встретил резким всплеском ДТП.

«На пунктах по оформлению ДТП сформированы дополнительные резервные группы из числа сотрудников Госавтоинспекции, которые в случае осложнения обстановки будут помогать при оформлении дорожно-транспортных происшествий», — информирует Андрей Шерстобитов, начальник отдела пропаганды ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Третьи сутки в усиленном режиме работают и дорожники. Однако мнения горожан о качестве уборки все еще разнятся.

— В этом году по сравнению с прошлым годом есть какие-то улучшения?

— Снегопад первый, еще не заметили… Посмотрим, зима-то впереди вся.

— Получше, чем в том году. Даже снега не было, но ездили снегоходы, трактористы убирали дорогу.

Работой дорожных служб в минувшие выходные остался доволен и глава Челябинска.

«Днем меньше техники выезжает — порядка 80-ти, ночью — до 105-ти единиц, включая самосвалы, которые вывозят снег. Снег начали вывозить. Можно посмотреть на Бродокалмакскую свалку», — отмечает Евгений Тефтелев, глава Челябинска.

В ближайшие дни, по словам градоначальника, от снега очистят не только основные магистрали, но и проезды, тротуары и козырьки подъездов. Что же касается небесных сил, то на этой неделе погода обещает быть солнечной и бесснежной.

Александр Наумов, Владислав Отрыванов.

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