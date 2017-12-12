Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер

Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, в течение недели 88-летний пенсионер плохо себя чувствовал и обращался к врачам Орехово-Зуевской центральной городской больницы. Медики не направляли его на госпитализацию и не оказывали необходимую помощь, хотя состояние мужчины ухудшалось.

В результате 27 октября ветерана доставили в филиал больницы на скорой помощи и отправили в отделение сосудистой хирургии. Там он умер в помещении анестезиолого-реанимационного отделения.

Возбуждено дело по часть 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователи собирают доказательства и устанавливают причастных к гибели мужчины. Назначена медицинская комиссионная судебная экспертиза, изъяты медицинские документы, истребованы должностные инструкции и характеристики лечащих врачей, говорится в сообщении.