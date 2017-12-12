Гастрономический туризм в Крыму. Нужны запоминающиеся бренды

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк говорит, что в каждой части Крыма есть своя кухня, и недостатка в брендах здесь не возникнет. Если мы говорим, к примеру, об Алуште, то все начинают вспоминать варенье из лепестков роз. Этот бренд, известный с советских времен, мог бы взять на вооружение курортный город — и ничего нового изобретать не надо, — считает он.