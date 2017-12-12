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09:53 (мск), источник: КрымPress

Гастрономический туризм в Крыму. Нужны запоминающиеся бренды

Гастрономический туризм в Крыму, как и во всей России еще не оформился в самостоятельное направление, однако представители туристической отрасли и ресторанного бизнеса прогнозируют ему хорошие перспективы при условии создания подходящей инфраструктуры и удобных маршрутов для путешественников.

Об этом пишет ТАСС. Это одно из самых перспективных направлений развития туризма в России. Гастрономический туризм является одним из мощнейших драйверов развития туристской отрасли РФ и перспективным направлением реализации экспортного потенциала страны, — считает руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк говорит, что в каждой части Крыма есть своя кухня, и недостатка в брендах здесь не возникнет. Если мы говорим, к примеру, об Алуште, то все начинают вспоминать варенье из лепестков роз. Этот бренд, известный с советских времен, мог бы взять на вооружение курортный город — и ничего нового изобретать не надо, — считает он.

По мнению Черняка, в список крымских брендов могут попасть караимские пирожки из Евпатории, крымско-татарская кухня с пловом и чебуреками и керченская селедка.

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