Ученые воссоздали самый страшный звук всех времен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американские ученые воссоздали звук «рева» тираннозавра и назвали его самым страшным из
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американские ученые воссоздали звук «рева» тираннозавра и назвали его самым страшным из
Натуралист Крис Пэкэм и профессор палеонтологии позвоночных Техасского университета в Остине Джулия Кларк воспроизвели «голос» древнего хищника, чтобы проверить гипотезу о том, что динозавры не рычали, как, например, сегодняшние хищные млекопитающие, а издавали звуки, больше напоминающие пение птиц.
Самые жуткие звуки в современной природе издают хищники — вой волка, рев тигра — но сейчас эксперты сомневаются, что тираннозавр “звучал” хоть сколько-нибудь похоже на них.
Ближайшие родственники динозавров — птицы, а также аллигаторы и крокодилы. Поэтому при воссоздании «голоса» хищника ученые взяли за основу звуки, издаваемые большой выпью и китайским аллигатором. Исследователи учли и то, как размер тираннозавров мог повлиять на их «рев».
В итоге получился зловещий низкий гул — подобных звуков на Земле не раздавалось около 66 миллионов лет.
По словам профессора Кларк, наше отвращение к подобным звукам объясняется врожденной памятью.
«Все считают, что нужно обязательно зарычать, и только тогда будет действительно страшно, однако это (гул тираннозавра. — Прим. ред.) самый страшный звук, который вы
Как отмечают ученые, тираннозавру даже не нужно было открывать пасть, чтобы издать угрожающий гул. Такой низкочастотный звук мог распространяться на большие расстояния.