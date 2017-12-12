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00:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые воссоздали самый страшный звук всех времен

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американские ученые воссоздали звук «рева» тираннозавра и назвали его самым страшным из когда-либо услышанных, сообщает The Telegraph.

Источник: РИА Новости

Натуралист Крис Пэкэм и профессор палеонтологии позвоночных Техасского университета в Остине Джулия Кларк воспроизвели «голос» древнего хищника, чтобы проверить гипотезу о том, что динозавры не рычали, как, например, сегодняшние хищные млекопитающие, а издавали звуки, больше напоминающие пение птиц.

Самые жуткие звуки в современной природе издают хищники — вой волка, рев тигра — но сейчас эксперты сомневаются, что тираннозавр “звучал” хоть сколько-нибудь похоже на них.
Крис Пэкэм
Натуралист

Ближайшие родственники динозавров — птицы, а также аллигаторы и крокодилы. Поэтому при воссоздании «голоса» хищника ученые взяли за основу звуки, издаваемые большой выпью и китайским аллигатором. Исследователи учли и то, как размер тираннозавров мог повлиять на их «рев».

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В итоге получился зловещий низкий гул — подобных звуков на Земле не раздавалось около 66 миллионов лет.

По словам профессора Кларк, наше отвращение к подобным звукам объясняется врожденной памятью.

«Все считают, что нужно обязательно зарычать, и только тогда будет действительно страшно, однако это (гул тираннозавра. — Прим. ред.) самый страшный звук, который вы когда-либо услышите. Не знаю, есть ли у нас какой-либо глубокий адаптивный ответ на низкочастотные звуки, но я этому не удивлюсь», — заявила Кларк.

Как отмечают ученые, тираннозавру даже не нужно было открывать пасть, чтобы издать угрожающий гул. Такой низкочастотный звук мог распространяться на большие расстояния.

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