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17:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

Молодежь разрисовала стены детского дома в Казани

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Активисты «Молодежки ОНФ» разрисовали стены детского дома в Казани в рамках конкурса «Не жди перемен! Твори перемены!». Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в РТ.

«Воспитанники этого детского дома обеспечены необходимым, но, как и многие подобные учреждения, имеют довольно скучный, стандартный вид. Мы решили исправить ситуацию и добавить ярких красок в будни этих ребят. Ведь детская улыбка бесценна! Отрадно, что нам это по силам и только в радость», — отметил член регионального штаба ОНФ Тимур Валиахметов.

В акции приняли участие команда «Молодежки ОНФ» и студенты кафедры дизайна Казанского инновационного университета.

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