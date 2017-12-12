Молодежь разрисовала стены детского дома в Казани
(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Активисты «Молодежки ОНФ» разрисовали стены детского дома в Казани в рамках конкурса «Не жди перемен! Твори перемены!». Об этом сообщает
(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Активисты «Молодежки ОНФ» разрисовали стены детского дома в Казани в рамках конкурса «Не жди перемен! Твори перемены!». Об этом сообщает
«Воспитанники этого детского дома обеспечены необходимым, но, как и многие подобные учреждения, имеют довольно скучный, стандартный вид. Мы решили исправить ситуацию и добавить ярких красок в будни этих ребят. Ведь детская улыбка бесценна! Отрадно, что нам это по силам и только в радость», — отметил член регионального штаба ОНФ Тимур Валиахметов.
В акции приняли участие команда «Молодежки ОНФ» и студенты кафедры дизайна Казанского инновационного университета.