Молодежь разрисовала стены детского дома в Казани

«Воспитанники этого детского дома обеспечены необходимым, но, как и многие подобные учреждения, имеют довольно скучный, стандартный вид. Мы решили исправить ситуацию и добавить ярких красок в будни этих ребят. Ведь детская улыбка бесценна! Отрадно, что нам это по силам и только в радость», — отметил член регионального штаба ОНФ Тимур Валиахметов.