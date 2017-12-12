Более 100 зданий во Владивостоке останутся без электричества

Во вторник 12 декабря сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» продолжат плановый ремонт своих объектов. В списке, с которым ознакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа» — более 100 — зданий в разных районах города, причём не только жилые дома.

Отключения начнутся ровно в 9 часов и продлятся до 17:00. В зависимости от сложности ремонта горожанам придётся существовать без электроэнергии от двух до восьми часов. Например, света не будет в садовом обществе «Чайка» (дома № 17, 17А, 18А, 19А, 20А, 60, 61, 63, 63, 65, 6, 78, 80, 1, 92, 97, 105), на Гамарника, 3б — там находится медицинский центр «Асклепий», а также на проспекте 100-летия Владивостока, 68 — там расположены супермаркет «Парус», химчистка и ремонт часов.