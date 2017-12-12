Более 100 зданий во Владивостоке останутся без электричества
В том числе — популярный супермаркет и медицинский центр.
В том числе — популярный супермаркет и медицинский центр.
Во вторник 12 декабря сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» продолжат плановый ремонт своих объектов. В списке, с которым ознакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа» — более 100 — зданий в разных районах города, причём не только жилые дома.
Отключения начнутся ровно в 9 часов и продлятся до 17:00. В зависимости от сложности ремонта горожанам придётся существовать без электроэнергии от двух до восьми часов. Например, света не будет в садовом обществе «Чайка» (дома № 17, 17А, 18А, 19А, 20А, 60, 61, 63, 63, 65, 6, 78, 80, 1, 92, 97, 105), на Гамарника, 3б — там находится медицинский центр «Асклепий», а также на проспекте 100-летия Владивостока, 68 — там расположены супермаркет «Парус», химчистка и ремонт часов.
Также в списке МУПВ «ВПЭС»:
5-й ключ: 37А, 37Б, 39, 45, 49;.
Азовская: 2, 2А, 5, 6, 6А, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;.
Александровича: 61, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 126, 130, 130А;.
Амурская, 25А,
Балтийская: 58, 58А, 60, 62, 62А, 64, 69;.
Баляева, 35;.
Беломорская: 2, 4, 15, 15А, 17, 19, 20, 22А;.
Борисенко: 22, 28, 30, 32, 34, 36;.
Воровского, 46;.
5-я Восточная: 44, 44А, 46;.
Гамарника, 3Б;.
Героев Хасана: 11, 13, 13А, 15, 15А, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 32, 34;.
Курчатова (Садгород): 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 10;.
Ладожская, 23;.
Нестерова: 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11;.
Радио: 4, 6, 8, 10, 12;.
Садовая: 22, 25, 27;.
Талалихина, 3А;.
Черноморская: 40, 42, 43, 44, 45, 46;.
Садовое общество «Чайка»: 17, 17А, 18А, 19А, 20А, 60, 61, 63, 63, 65, 6, 78, 80, 1, 92, 97, 105.