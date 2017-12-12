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03:04 (мск), источник: Восток Медиа

Более 100 зданий во Владивостоке останутся без электричества

В том числе — популярный супермаркет и медицинский центр.

Во вторник 12 декабря сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» продолжат плановый ремонт своих объектов. В списке, с которым ознакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа» — более 100 — зданий в разных районах города, причём не только жилые дома.

Отключения начнутся ровно в 9 часов и продлятся до 17:00. В зависимости от сложности ремонта горожанам придётся существовать без электроэнергии от двух до восьми часов. Например, света не будет в садовом обществе «Чайка» (дома № 17, 17А, 18А, 19А, 20А, 60, 61, 63, 63, 65, 6, 78, 80, 1, 92, 97, 105), на Гамарника, 3б — там находится медицинский центр «Асклепий», а также на проспекте 100-летия Владивостока, 68 — там расположены супермаркет «Парус», химчистка и ремонт часов.

Также в списке МУПВ «ВПЭС»:

5-й ключ: 37А, 37Б, 39, 45, 49;.

Азовская: 2, 2А, 5, 6, 6А, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;.

Александровича: 61, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 126, 130, 130А;.

Амурская, 25А,

Балтийская: 58, 58А, 60, 62, 62А, 64, 69;.

Баляева, 35;.

Беломорская: 2, 4, 15, 15А, 17, 19, 20, 22А;.

Борисенко: 22, 28, 30, 32, 34, 36;.

Воровского, 46;.

5-я Восточная: 44, 44А, 46;.

Гамарника, 3Б;.

Героев Хасана: 11, 13, 13А, 15, 15А, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 32, 34;.

Курчатова (Садгород): 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 10;.

Ладожская, 23;.

Нестерова: 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11;.

Радио: 4, 6, 8, 10, 12;.

Садовая: 22, 25, 27;.

Талалихина, 3А;.

Черноморская: 40, 42, 43, 44, 45, 46;.

Садовое общество «Чайка»: 17, 17А, 18А, 19А, 20А, 60, 61, 63, 63, 65, 6, 78, 80, 1, 92, 97, 105.

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