Как первая скрипка Большого театра стала бездомной

Источник: Владимир Яроцкий / Москва 24

Первая скрипка Большого театра

Ирина Михайловна Ильченко закончила Гнесинку в 1973 году, после чего поступила в Театр имени Вахтангова. Спустя 10 лет она попала в Большой театр, где провела еще шесть лет жизни.

Однако судьба распорядилась так, что Ирина оказалась в приюте для бездомных.

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У нас недавно был доктор юридических наук, отставной полковник МВД, беда с ним случилась. Сейчас он преподает в одном из столичных вузов. У нас бывают и художники, и артисты. Был даже мужчина, который когда-то писал песни для Аллы Пугачевой. Ирина Чиненова Заведующая отделением социальной помощи

Ирина рассказала нам свою историю, но попросила не публиковать ее. В ней есть место предательству и жадности, которой не ждешь от самых близких людей. Важно другое: центр на Иловайской улице стал для нее новым домом, где ее любят и ждут каждого выступления.

Концерты постоянно проходят в актовом зале учреждения. Сотрудники центра рассказали, что культурная терапия зачастую бывает даже более эффективной, чем трудовая. Поэтому музыкальные мероприятия — неотъемлемая часть процесса ресоциализации бездомных.

Мы стараемся помогать, вытащить каким-то образом. Ира приходит, играет от души и приходит в себя, вспоминая какие-то былые приятные моменты своей жизни. Пальцы помнят, играет очень технично и здорово. Все постояльцы очень любят ее слушать. Ирина Чиненова Заведующая отделением социальной помощи

Порой случаются и гастроли: совсем недавно Ирина и другие музыканты центра выступали в культурном центре «Авангард» в Братееве.

Источник: Владимир Яроцкий / Москва 24

Расстроенное фортепиано

Среди постояльцев ЦСА им. Е. Глинки есть и народная артистка. О том, что ей присвоено такое высокое звание, Галина Владимировна Баркова узнала, уже когда жила здесь.

Сама она играла на арфе. Училось когда-то у Ксении Александровны Эрдели, которую считают основоположницей советской школы игры на арфе.

Моя учительница – лучший в мире профессор по арфе. Ксения Александровна работала до 93 лет, а мне еще только 79, поэтому времени у меня достаточно. Галина Баркова Народная артистка

Галина Владимировна принадлежит к знатному роду. Она рассказала, что ее младший брат разработал материал для первой советской виниловой пластинки и записал на нее собственное пение. Ее мать трудилась в театре, а отец был научным консультантом союзного Министерства культуры.

Несколько лет назад она взяла для сына кредит под залог собственной квартиры, но выплатить его не удалось. Так Галина Владимировна осталась без своей любимой квартиры недалеко от Белорусского вокзала. Какое-то время она прожила на съемной квартире, но после того, как деньги закончились, женщина переехала в центр на Иловайскую улицу.

Помимо арфы Галина Владимировна превосходно играет на фортепиано. Вот только оно расстроено. Если у кого-то из читателей есть знакомый специалист, который готов настроить инструмент для постояльцев ЦСА им. Глинки, напишите нам на m24@m24.ru. Тогда женщина сможет выступить на новогоднем концерте и порадовать тех, кто живет в заведении.

Источник: Владимир Яроцкий / Москва 24

Любители фэнтези

Разумеется, в ЦСА им. Глинки есть и собственная библиотека. В ней есть книги абсолютно любого жанра, но обитатели центра предпочитают фэнтези.

Такие книги пользуются популярностью из-за своей сказочной основы. Как правило, сюда прибывают люди не с самой простой судьбой, так что это помогает им жить другой, более легкой и беззаботной жизнью. Хотя бы временно. Лия Анисимова Библиотекарь

Но есть и ценители классики, причем как отечественной, так и зарубежной. Постояльцы центра предпочитают Ги де Мопассана и Александра Дюма, Пушкина, Грибоедова и Гоголя.

Зачастую люди берут по нескольку книг сразу. А после того, как закончат с очередным произведением, собираются в библиотеке, чтобы обсудить прочитанное.

Даже в критической жизненной ситуации людям не чужды простые человеческие радости вроде книг и музыки, отмечают сотрудники центра.

У нас прошел вечер, посвященный дню памяти Дмитрия Хворостовского. Для меня было открытием: они слушали эту классическую музыку, арии из опер, у многих такие горящие глаза были. Многие из них не слышали раньше ничего подобного. Лия Анисимова Библиотекарь