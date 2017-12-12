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00:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта тайна взрывающихся около Земли объектов

Американские ученые нашли причину, по которой взрываются подлетающие к Земле космические тела. Исследование опубликовано в журнале Meteoritics & Planetary Science, сообщает Университет Пердью (США).

Источник: AP 2017
Существует большой градиент между воздухом с высоким давлением перед метеороидом и разрежением позади него. В случае, если воздух проникает в поры метеороида, он изнутри разрывает его на части.
Джей Милош
Соавтор статьи
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К подобным выводам специалисты пришли, смоделировав вхождение астероида в атмосферу Земли и его падение на поверхность планеты. По мнению ученых, воздушная оболочка является наилучшей защитой планеты от небесных тел.

В качестве модельного примера природного явления авторы использовали данные о Челябинском метеорите. Он представляет собой фрагмент астероида, который 15 февраля 2013 года примерно в 07:10 мск вошел в атмосферу Земли. Космическое тело взорвалось на высоте до 50 километров. При вхождении в атмосферу метеороид имел массу около 10 тысяч тонн, однако поверхности планеты достигла лишь пятая его часть.

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