Выставка «Россия — Моя история» начинает работу в Перми

«Единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней» — так описывают проект «Россия — Моя история» его создатели.

Выставочный проект посвящен истории России с древнейших времен до наших дней и содержит четыре экспозиции: «Рюриковичи 862 — 1598», «Романовы 1613 — 1917», «От великих потрясений к Великой Победе 1917 — 1945» и «Россия — Моя история 1945 — 2016». Дополнительно в каждом регионе в экспозициях присутствует региональный контент — подготовленные местными историками сведения о том, как в тот или иной период развития страны обстояли дела в конкретной области.

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Идея создания мультимедийного исторического парка принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову), который возглавляет экспертный совет Фонда Гуманитарных Проектов. Именно Фонд занимался реализацией проекта. Пермь стала 15-ым городом, где появился исторический парк «Россия — Моя история».



— Только в нашем городе получилась такая глобальная выставка, которая расположена площадках двух исторических отреставрированных зданий, памятников архитектуры — Перми I и Речного вокзала. Все это наполнено не только общероссийской историей, но и историей Пермского края, начиная от самых древнейших времен до 2016 года. В здании железнодорожного вокзала разместилась экспозиция про Рюриковичей, в Речном вокзале — остальные, — рассказала директор исторического парка «Россия — Моя история. Пермский край» Мария Федотова.

Как подчеркнул консультант проекта «Исторический парк «Россия — моя история», историк и писатель Леонид Мясников, из всех пока открытых экспозиций именно пермская содержит самую сильную и информативную региональную составляющую.

В общей сложности выставка в Перми занимает более трех тысяч квадратных метров, оборудовано более четырехсот проекторов и экранов. Всего на создание экспозиции в Перми, без учета ремонта зданий, которые уже были профинансированы из других источников, ушло 120 млн рублей, из которых значительную часть выделила компания «Газпром».

Объем информации, которую можно изучить с помощью мультмедийных примочек, весьма значительный. Можно посмотреть фильм про Сталина, изучить быт советской квартиры в разные годы, угадать пропущенное слово в советском стихотворении, чтобы тематический рисунок сам себя раскрасил, в подробностях посмотреть схемы изобретений отечественных ученых в разные годы, с помощью тайм-лайнов ознакомиться с хронологией тех или иных событий.

Желающим побывать в историческом парке рекомендуют планировать осмотр одной экспозиции на один день. Помимо этого можно записаться и на экскурсии, на первый день после официального открытия принята уже 21 заявка на проведение коллективного осмотра выставки с комментариями подготовленного гида. В основном это школьные экскурсии, потому что молодому поколению, которое не расстается с гаджетами, такой мультимедийный учебник действительно будет ближе и интереснее, тем более что вход для лиц до 18 лет — бесплатный, и организаторы не скрывают — в основном хотелось привлечь именно молодежь.

Впрочем, относительно достоверности содержания экспозиции с момента открытия первой в Москве не утихают споры. Даже при беглом ознакомлении появляется ощущение, что исторические события изложены под совершенно определенным — выгодным нынешней власти — патриотическим углом.

Противники исторических парков и вовсе обвиняют их создателей в умалчивании «некрасивых фактов» типа ГУЛАГа, а нередко и в недостоверности. Так, члены Вольного Исторического Общества написали обращение к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с предложением организовать публичную профессиональную экспертизу выставок «Россия — моя история» и официальной публикацией ее результатов. Причиной стала рекомендация Министерства образования России ректорам вузов использовать ресурсы экспозиции исторического парка для организации внеучебной работы студентов, а также для подготовки и переподготовки учителей истории.

«Предложение Министерства выводит этот парк из разряда предприятий публичного досуга и придает ему ранг учебного пособия. Число клонов парка постоянно умножается, так что историческая концепция, которой руководствовались создатели экспозиции, может оказать серьезное влияние на историческое сознание наших сограждан. Между тем концепция парка есть результат творчества Патриаршего совета по культуре, существующего на правах синодального отдела РПЦ под председательством епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова). Совместимо ли внедрение такого «пособия» в учебный процесс со светским характером образования в РФ? По существу концепция также вызывает множество вопросов», — сказано в обращении, которое поддержала и Ассоциация «Свободное слово».



В ответ на критику мультимедийного исторического парка Леонид Мясников утверждает, что на каждую цифру и факт есть исторический документ, а «шарашки» и расстрелы в сталинские годы, например, никто не скрывает — приведены официальные цифры, данные архивами, восставшие декабристы не представлены иностранными шпионами, а Ивана Грозного никто не пытался обелить.



— На месте Вольного Исторического Общества я бы тоже написал такое обращение, потому что это никому не известная организация, и чтобы как-то о себе заявить — неплохо к чему-то привязаться. Все, что они написали, для меня — абсолютная ересь. Очень хочется сказать: «Вы хоть сначала придите посмотреть что-нибудь», — рассуждает консультант проекта «Исторический парк «Россия — моя история».