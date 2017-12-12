В Приморье похолодает до -35

Источник: Восток Медиа

В Приморье, пережившем снежный циклон, сохраняется аномально морозная погода и сильный ветер. Однако синоптики пообещали, что в ближайшее время в крае всё-таки немного потеплеет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», первая декада декабря выдалась в Приморье очень морозной. Средняя за декаду температура воздуха оказалась на 4−7 градусов, а на севере центральных районов на 7,5−8,5 градусов ниже средних климатических значений. С 4 по 9 декабря в континентальной части наблюдалась аномально холодная погода, когда среднесуточная температура воздуха была на 7−10 градусов ниже нормы на этот период времени.

В минувшие выходные дни снежный циклон принёс кратковременное потепление. Вслед за циклоном на юг дальневосточного региона вновь вторгся холодный воздух, в Приморье снова заметно похолодало.

Уже к середине недели температурный фон прогнозируется до −20… −29, в центральных районах до −30… −35, а на побережье до −13… −18 градусов. Однако, уверяют синоптики, это похолодание не будет продолжительным. Во второй половине рабочей недели холодный воздух начнёт трансформироваться, и температурный фон в Приморском крае повысится на 2−5 градусов. При этом в горных районах ночью воздух может выхолаживаться до −26… −31 градуса. Вероятны несущественные осадки.