Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Чем опасны комнатные растения
Лекарство, в разработку которого вложил $6 млн Абрамович
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Толстой прокомментировал решение спортсменов ехать на Олимпиаду
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Российские подлодки способны появиться у США «без предупреждения»
«Это не Путин»: украинцы говорят о коррупции
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
12Задержание Михаила Саакашвили
03:05 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье похолодает до -35

Синоптики рассказали, когда аномальные морозы отпустят.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 53% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Восток Медиа

В Приморье, пережившем снежный циклон, сохраняется аномально морозная погода и сильный ветер. Однако синоптики пообещали, что в ближайшее время в крае всё-таки немного потеплеет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», первая декада декабря выдалась в Приморье очень морозной. Средняя за декаду температура воздуха оказалась на 4−7 градусов, а на севере центральных районов на 7,5−8,5 градусов ниже средних климатических значений. С 4 по 9 декабря в континентальной части наблюдалась аномально холодная погода, когда среднесуточная температура воздуха была на 7−10 градусов ниже нормы на этот период времени.

В минувшие выходные дни снежный циклон принёс кратковременное потепление. Вслед за циклоном на юг дальневосточного региона вновь вторгся холодный воздух, в Приморье снова заметно похолодало.

Уже к середине недели температурный фон прогнозируется до −20… −29, в центральных районах до −30… −35, а на побережье до −13… −18 градусов. Однако, уверяют синоптики, это похолодание не будет продолжительным. Во второй половине рабочей недели холодный воздух начнёт трансформироваться, и температурный фон в Приморском крае повысится на 2−5 градусов. При этом в горных районах ночью воздух может выхолаживаться до −26… −31 градуса. Вероятны несущественные осадки.

Во Владивостоке в первой половине недели сохранится холодная погода: ночью −16… −19, днём −10… −14 градусов. При этом будет дуть очень сильный северный ветер. К концу рабочей недели потеплеет на 2−4 градуса. Существенных осадков не ожидается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первая леди Приморья открыла аукцион в помощь детям
На переправе Ванино — Холмск в очередной раз закрыли движение паромов
В Минобороны рассказали план вывода российских войск из Сирии
Посольство России сделало заявление после теракта в Нью-Йорке
Суд в Киеве отпустил Саакашвили на свободу
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Варвара Караулова хочет попросить Путина о помиловании
Трамп подписал указ о возобновлении полетов на Луну
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь