«Дальневосточный экспресс» запустили в московском метро

Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.

В рамках Дней Дальнего Востока в Москве на Таганско-Краснопресненскую линию метро вышел тематический поезд — «дальневосточный экспресс». Старт работе состава дали вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, начальник ГУП «Московский метрополитен» Виктор Козловский, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей Родины, больше граждан России знали о том, что Дальний Восток — это прекрасный край, который бурно развивается. Чтобы люди узнавали этот прекрасный край, увидели замечательные фотографии в поезде, прочитали, что на Дальнем Востоке можно найти работу. Мы хотели бы рассказать о гостеприимстве Дальнего Востока, о его привлекательности. Заинтересовать им. Мне кажется, «дальневосточный экспресс» — это интересный и нужный проект: и в целом поезд, и каждый вагон красив. Мы приглашаем на Дальний Восток. Заходя в вагон, человек будет смотреть по сторонам, увидит, что происходит. Сможет задаться вопросом, а не съездить ли и посмотреть на все это «в живую», — подчеркнул вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«И сегодняшний поезд, и дальневосточная ярмарка, и Дни Дальнего Востока — все это направлено на одну цель: сделать ближе наш Дальний Восток, чтобы москвичи его узнали, почувствовали, прикоснулись к нему пока здесь, ощутили желание приехать, увидеть своими глазами, чтобы у кого-то возникла мечта связать свою судьбу с Дальним Востоком», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Концепция оформления поездов «дальневосточного экспресса» направлена на продвижение дальневосточных регионов в центральной части России. Каждый из вагонов состава посвящен отдельному дальневосточному региону и в полной мере отражает его современное развитие в сфере экономики, туризма, промышленности, инфраструктуры и социальных проектов. Пассажиры экспресса смогут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и социально-экономическом развитии регионов, а также узнают о программе «Дальневосточный гектар» и мерах государственной поддержки владельцев «гектара».

Пассажиры смогут прочесть реальные истории людей, переехавших на Дальний Восток и нашедших там работу, а также о реализуемых проектах на «дальневосточном гектаре».

Вагон Хабаровского края посвящен туристическим достопримечательностям региона. Здесь можно узнать о петроглифах Сикачи-Аляна, Шантарских островах, реке Амур, озере Амут и озере лотосов. Кроме того, пассажиры смогут увидеть высокотехнологичную продукцию, которая выпускается в регионе, — военные и гражданские самолеты и корабли. Также здесь можно получить исчерпывающие сведения о «дальневосточном гектаре» в Хабаровском крае.