«Дальневосточный экспресс» запустили в московском метро
Поезд будет обеспечивать транспортное сообщение по
Поезд будет обеспечивать транспортное сообщение по
Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.
В рамках Дней Дальнего Востока в Москве на
«Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей Родины, больше граждан России знали о том, что Дальний Восток — это прекрасный край, который бурно развивается. Чтобы люди узнавали этот прекрасный край, увидели замечательные фотографии в поезде, прочитали, что на Дальнем Востоке можно найти работу. Мы хотели бы рассказать о гостеприимстве Дальнего Востока, о его привлекательности. Заинтересовать им. Мне кажется, «дальневосточный экспресс» — это интересный и нужный проект: и в целом поезд, и каждый вагон красив. Мы приглашаем на Дальний Восток. Заходя в вагон, человек будет смотреть по сторонам, увидит, что происходит. Сможет задаться вопросом, а не съездить ли и посмотреть на все это «в живую», — подчеркнул
«И сегодняшний поезд, и дальневосточная ярмарка, и Дни Дальнего Востока — все это направлено на одну цель: сделать ближе наш Дальний Восток, чтобы москвичи его узнали, почувствовали, прикоснулись к нему пока здесь, ощутили желание приехать, увидеть своими глазами, чтобы у
Концепция оформления поездов «дальневосточного экспресса» направлена на продвижение дальневосточных регионов в центральной части России. Каждый из вагонов состава посвящен отдельному дальневосточному региону и в полной мере отражает его современное развитие в сфере экономики, туризма, промышленности, инфраструктуры и социальных проектов. Пассажиры экспресса смогут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и
Вагон Хабаровского края посвящен туристическим достопримечательностям региона. Здесь можно узнать о петроглифах
«Я рассчитываю, что информация, которая представлена в этом поезде, не оставит равнодушными москвичей и гостей столицы. Мы постарались показать все самое яркое и интересное. Я думаю, что эту идею надо развивать. Возможно, предусмотреть подобные вагоны и в составах, которые возят людей на Дальний Восток, по Транссибу», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.