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03:37 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Главную елку в Хабаровске зажгут 18 декабря

Открытие ледового городка будет коротким, но насыщенным.

Строительство новогоднего городка на площади им. Ленина в Хабаровске планируется закончить к 18 декабря. В ближайшее время на краевой площади установят тематическую скульптуру к Чемпионату мира по футболу и ледяные фигуры символов Чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в Хабаровске в начале 2018 года. Главным украшением станет снежная композиция «Амурские волны», посвященная одноименному фестивалю духовых оркестров и его художественному руководителю Валерию Халилову. Скульптуру разместят на высоком ледяном подиуме.

Официальное открытие новогоднего городка запланировано на 18 декабря. Для жителей и гостей Хабаровска будет организована развлекательно-игровая программа с розыгрышем призов и подарков.

 — Так как прогнозируются значительные холода, мы решили сделать праздник чуть короче, чем обычно. Но, несмотря на это, хабаровчан ожидает насыщенная программа: будет новогодняя музыка, викторины, игры, ростовые куклы, которые будут развлекать и фотографироваться с маленькими жителями. И конечно же будут приглашены Дед Мороз и Снегурочка, которые проведут церемонию зажжения праздничных огней на елке, дополнительные подвижные конкурсы, закружат хоровод, подарят сладкие призы, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела молодежных событий краевого центра молодежных инициатив Юлия Мяготина.

Открытие ледового городка состоится 18 декабря в 18.00 на площади им. Ленина. Как напоминает информационное агенство, в этом году кроме традиционных горок и скульптур на территории появятся снежные резные рамки для фотосессий. Это будет новинкой в оформлении города.

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