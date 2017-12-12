Новые знаки появятся на российских дорогах

Источник: РИА "Новости"

Среди новых знаков — «Запрет въезда на перекресток в случае затора». Его будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (именно на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где этой разметки нет.

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Также в новом стандарте появилась табличка «Глухие пешеходы». Ее будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут устанавливать знаки «Диагональный пешеходный переход». Кроме того, на дорогах появятся многие другие знаки.

ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. Он даст возможность ускоренного внедрения результатов научно-исследовательских работ и предварительной проверки требований на практике (процедура принятия ГОСТа длится дольше). На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, проведут последующую разработку национального стандарта России.