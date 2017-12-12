Меня называют психом: житель Мурманска с котом идёт во Владивосток пешком
Владислав Евглевский хочет добраться до столицы Приморья за три месяца.
Владислав Евглевский хочет добраться до столицы Приморья за три месяца.
Житель Мурманска решил за три месяца автостопом добраться до Владивостока. Компанию Владиславу Евглевскому составит его чёрный
Необычный путешественник признался, что его питомец бывал с ним уже на трёх вылазках. Маршрут Владислав выстроил следующим образом: Петрозаводск —
«Многие отговаривают, называют психом, живодёром, предателем, эгоистом, желающим славы и так далее. Также есть те, кто поддерживает и уже ждёт в гостях. За всё это время я ни разу не пожалел о своем решении и вот почему: реализация похода и та информация, которую я получу, позволит мне создать доход, занимаясь любимым делом по возвращению в Мурманск. Я действую на перспективу!», — написал Владислав на своей странице в социальной сети.
О том, как путешествие переживёт кот, турист постарался позаботиться. Специалисты подсказали ему, как снизить риск потери, увечья, болезни Сэма в походе. Подопечному он взял 13 килограммов еды.
«Получилось снизить риск переохлаждения котяры, а именно утеплили, правда кот меня ненавидит после одевания комбинезона. Он, конечно, не домашний, а уличный котяра. Везде, где лазил с июня 2017 я, кот был со мной. Плюс сейчас приучал его к холодам и внимательно смотрел за его состоянием. Ко всему быть готовым невозможно, будем действовать по ситуации», — рассказал Владислав.
Во время похода мурманчанин планирует научиться искусству фотографирования, писать статьи, отдыхать разумом, быстро решать задачи и выделять приоритетные, хочет узнать людей и их потребности, убрать окончательно дискомфорт, связанный с обращением по
«В сам поход я иду без средств, морально готов к автономии и увеличению его срока до семи месяцев, а также прошагать 1000 километров ногами, возможно придётся лететь обратно из Владивостока, а не ехать, также обратно автостопом. Я иду на риск, понимаю, что могу потерять все и лишь вера в этот проект, в его рентабельность и успех, помогает мне переступать через себя и идти вперед», — пишет энтузиаст.
Домой в Мурманск он планирует вернуться к 10 марта 2018 года. Подробности своего путешествия мурманчанин публикует в социальной сети ВКонтакте в группе Walking on the planet.