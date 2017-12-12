Меня называют психом: житель Мурманска с котом идёт во Владивосток пешком

Житель Мурманска решил за три месяца автостопом добраться до Владивостока. Компанию Владиславу Евглевскому составит его чёрный кот-турист Сэм, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Необычный путешественник признался, что его питомец бывал с ним уже на трёх вылазках. Маршрут Владислав выстроил следующим образом: Петрозаводск — Санкт-Петербург — Псков — Великий Новгород — Москва — Самара — Уфа — Новосибирск — Горно-Алтайск — Красноярск — Иркутск — Хабаровск — Владивосток.

Сам турист признаётся, что с того момента, как он сообщил о походе, его жизнь круто изменилась.

«Многие отговаривают, называют психом, живодёром, предателем, эгоистом, желающим славы и так далее. Также есть те, кто поддерживает и уже ждёт в гостях. За всё это время я ни разу не пожалел о своем решении и вот почему: реализация похода и та информация, которую я получу, позволит мне создать доход, занимаясь любимым делом по возвращению в Мурманск. Я действую на перспективу!», — написал Владислав на своей странице в социальной сети.

О том, как путешествие переживёт кот, турист постарался позаботиться. Специалисты подсказали ему, как снизить риск потери, увечья, болезни Сэма в походе. Подопечному он взял 13 килограммов еды.

«Получилось снизить риск переохлаждения котяры, а именно утеплили, правда кот меня ненавидит после одевания комбинезона. Он, конечно, не домашний, а уличный котяра. Везде, где лазил с июня 2017 я, кот был со мной. Плюс сейчас приучал его к холодам и внимательно смотрел за его состоянием. Ко всему быть готовым невозможно, будем действовать по ситуации», — рассказал Владислав.

Во время похода мурманчанин планирует научиться искусству фотографирования, писать статьи, отдыхать разумом, быстро решать задачи и выделять приоритетные, хочет узнать людей и их потребности, убрать окончательно дискомфорт, связанный с обращением по какому-либо вопросу к незнакомому человеку, найти участок земли для строительства будущего дома и создать портфолио.

«В сам поход я иду без средств, морально готов к автономии и увеличению его срока до семи месяцев, а также прошагать 1000 километров ногами, возможно придётся лететь обратно из Владивостока, а не ехать, также обратно автостопом. Я иду на риск, понимаю, что могу потерять все и лишь вера в этот проект, в его рентабельность и успех, помогает мне переступать через себя и идти вперед», — пишет энтузиаст.

Владислав Евглевский уверен в том, что окажется с Сэмом во Владивостоке, вернётся в Мурманск другим человеком и после похода качество жизни его семьи улучшится.