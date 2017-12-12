Трассу Хабаровск — Владивосток закрыли для движения автобусов
Движение ограничено до улучшения метеоусловий.
Движение ограничено до улучшения метеоусловий.
Владивосток, 12 декабря, PrimaMedia.
Ограничение движения ввели на трассе Хабаровск — Владивосток
С 14.00 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями, формированием гололедных явлений и снежного наката, сильных осадков в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодороге
Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах выставлены шесть постов ГИБДД в составе 16 человек и 6 единиц техники. Также организована работа дорожной техники по расчистке полотна от снежного наката и заносов, всего 38 человек и 28 единиц техники.
Напомним, что вчера на 32 км трассы произошло серьезное ДТП с участием большегруза и маршрутного автобуса. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров и водитель автобуса.