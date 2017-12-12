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03:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Трассу Хабаровск — Владивосток закрыли для движения автобусов

Движение ограничено до улучшения метеоусловий.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 декабря, PrimaMedia.

Ограничение движения ввели на трассе Хабаровск — Владивосток из-за сложных погодных условий. Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах выставлены шесть постов ГИБДД, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

С 14.00 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями, формированием гололедных явлений и снежного наката, сильных осадков в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодороге Хабаровск-Владивосток с 12 по 240 км.

Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах выставлены шесть постов ГИБДД в составе 16 человек и 6 единиц техники. Также организована работа дорожной техники по расчистке полотна от снежного наката и заносов, всего 38 человек и 28 единиц техники.

Напомним, что вчера на 32 км трассы произошло серьезное ДТП с участием большегруза и маршрутного автобуса. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров и водитель автобуса.

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