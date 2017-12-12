Портал gosuslugi.ru поможет приморцам правильно выйти на пенсию
Начать подготовку документов необходимо заблаговременно.
Начать подготовку документов необходимо заблаговременно.
Владивосток, 12 декабря, PrimaMedia.
Выход на пенсию в условиях постоянных реформ и нововведений кажется делом непростым. В действительности же выйти на заслуженный отдых просто, если изучить информацию на портале gosuslugi.ru и начать подготовку заблаговременно, сообщает ИА PrimaMedia.
Итак, для получения пенсии необходимо подать заявление на её назначение, подтвердить стаж работы и передать необходимые документы в ПФР. Вопреки расхожему мнению, пенсионные выплаты начисляются не с момента наступления пенсионного возраста, а с момента одобрения заявления. Чтобы не потерять в выплатах заявление нужно подавать заранее, а перед этим проверить пенсионные отчисления — от них зависит сумма пенсии.
Чтобы проверить состояние личного пенсионного счёта и историю начислений можно воспользоваться порталом gosuslugi.ru — достаточно подать электронный запрос и немедленно получить результат. Сделать это можно с любого компьютера или мобильного устройства с доступом в интернет.
Подать заявление на назначение пенсии можно либо в электронной форме прямо на портале gosuslugi.ru, либо при личном посещении местного отделения ПФР — во втором случае желательно записаться на удобное время приёма через госуслуги и меньше стоять в очередях. Если нужно произвести перерасчёт пенсии, снова выручат госуслуги.
Подавать электронные заявления через портал госуслуг — практически то же самое, что прийти в учреждение лично, предъявить паспорт и подать документы. Но электронные заявления можно подать в любое удобное время, без выходных, обедов и очередей. Кроме того, электронные услуги позволят не менять рабочий график и заниматься решением насущных вопросов в свободное время.
Портал gosuslugi.ru помогает жителям Приморского края не только в оформлении пенсии: здесь можно заполнить заявления на получение субсидий и льгот, записаться на социальное обслуживание на дому и на приём к врачу. Молодым семьям, путешественникам, предпринимателям и особенно автолюбителям с порталом gosuslugi.ru быстрее и проще решать различные вопросы.