Портал gosuslugi.ru поможет приморцам правильно выйти на пенсию

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 декабря, PrimaMedia.

Выход на пенсию в условиях постоянных реформ и нововведений кажется делом непростым. В действительности же выйти на заслуженный отдых просто, если изучить информацию на портале gosuslugi.ru и начать подготовку заблаговременно, сообщает ИА PrimaMedia.

Итак, для получения пенсии необходимо подать заявление на её назначение, подтвердить стаж работы и передать необходимые документы в ПФР. Вопреки расхожему мнению, пенсионные выплаты начисляются не с момента наступления пенсионного возраста, а с момента одобрения заявления. Чтобы не потерять в выплатах заявление нужно подавать заранее, а перед этим проверить пенсионные отчисления — от них зависит сумма пенсии.

Чтобы проверить состояние личного пенсионного счёта и историю начислений можно воспользоваться порталом gosuslugi.ru — достаточно подать электронный запрос и немедленно получить результат. Сделать это можно с любого компьютера или мобильного устройства с доступом в интернет.

История пенсионных начислений ведётся с 2002 года. До этого времени стаж необходимо подтверждать записями в трудовой и справками с мест работы. Узнать, какие именно документы необходимо предоставить, жители Приморья могут на портале госуслуг.

Подать заявление на назначение пенсии можно либо в электронной форме прямо на портале gosuslugi.ru, либо при личном посещении местного отделения ПФР — во втором случае желательно записаться на удобное время приёма через госуслуги и меньше стоять в очередях. Если нужно произвести перерасчёт пенсии, снова выручат госуслуги.

Подавать электронные заявления через портал госуслуг — практически то же самое, что прийти в учреждение лично, предъявить паспорт и подать документы. Но электронные заявления можно подать в любое удобное время, без выходных, обедов и очередей. Кроме того, электронные услуги позволят не менять рабочий график и заниматься решением насущных вопросов в свободное время.